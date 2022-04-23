‘TÜİK verilerine göre 20 yılda 1 milyon çocuk gelin olmuş’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2002-2021 yılları arası kız çocuk ve erkek çocuk evlenme rakamlarının eksik açıkladığını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi “İstatistiklerle Çocuk” çalışması gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, verilen rakamların eksik olduğunu söyledi.

“DEVLET RAKAMLARI GİZLİYOR”

AKP iktidarını kapsayan 2002- 2021 yılları arasında devletin resmi kurumu olan TÜİK'in açıkladığı verilere göre 16 ve 17 yaşında olup aile onayı ile evlendirilen kız çocukları sayısının 731 bin 16 olduğuna kaydeden İlgezdi, “16 ve 17 yaşında olup aile onayı ile evlendirilen erkek çocuklarının sayısı ise 34 bin 795. Yani aile onayı ile evlendirilen kız çocuklarının sayısı, erkek çocuklarının sayısının tam 21 katı. Üstelik bu resmi rakamlara, yaşı büyültülerek evlendirilen kız çocuklarımız ise dâhil edilmiyor. Devlet bu rakamı özellikle gizliyor. TÜİK her ne kadar çocuk evlenme rakamları düştü dese de, tozpembe bir tablo çizmeye çalışsa da rakamlar ortada. TÜİK'in eksik rakam ve verileri dahi gerçekleri saklamaya yetmedi. 2022 yılında dahi evlendirilen kız çocuklarından bahsediyorsak, kız çocuklarının evlenmesi için aile onayından bahsediyorsak rakamlar azalmış, çoğalmış ne önemi var?” diye konuştu.

“BİR MİLYONA YAKIN KIZ ÇOCUĞU EVLENDİRİLDİ”

20 yılda 1 milyona yakın kız çocuğunun evlendirildiğinin altını çizen CHP'li Akkuş İlgezdi, “Bir toplumun gelişmişlik seviyesini gösteren bazı ölçütler vardır. Örneğin kişi başına düşen milli gelir, okur-yazar oranı, okullaşma oranları, kişi başına düşen doktor sayısı, kişi başına düşen gazete, dergi ve kitap okuma oranı, anne-bebek ölüm oranları, ölüm sebepleri gibi… Bunların içinde en önemli ölçütlerden biri de çocukların evlendirilme yaşları ve oranlarıdır. Çocuğun eğitimi, nasıl bir çocukluk yaşadığı, sağlıklı yaşam hakları konuşulmuyor. Aksine yaşı tutmayan çocuğa aileden evlenme izni konuşuluyorsa bu ülke nasıl gelişmiş ülkeler arasında yer alacak?” ifadelerini kullandı.

“BEBEĞİ ELİNDEN ALINIP BAŞINA DUVAK TAKILAN ÇOCUKLARIN HESABINI SORACAĞIZ”

İktidara seslenen CHP'li Akkuş İlgezdi, Aile onayı ile evlendirilen 730 bin kız çocuğunun da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun mu?” sorusunu yönelterek sözlerine şöyle devam etti:

*TÜİK verilerini bardağın dolu tarafından görüp yorumlayan iktidara soruyorum. Aile onayı ile evlendirilen, yaşı büyültülerek evlendirilen kız çocuklarımızın da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun mu?

*Hani iktidarın hedefi dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer almaktı? Hani dünya markası olacaktık?

*AKP'nin iktidara geldiği günden bugüne 20 yılda 1 milyona yakın kız çocuğu evlendirilmiş! Oyuncak bebeği elinden alınmış, hikâye kitabı elinden alınmış, kâğıdı kalemi, oynadığı sek seki yok sayılmış, başına duvak takılmış.

*Kimse bize gelişmiş Türkiye'den bahsetmesin. Bebeği elinden alınıp başına duvak takılan çocukların hesabını biz soracağız.

İlginizi Çekebilir CHP'li belediye 400 dönüm araziye nohut ekti