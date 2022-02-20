Tülin’i öldürdü, ‘yanlışlıkla’ oldu dedi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Faruk Ş. silahını ateşleyerek birlikte yaşadığı Tülin Çetini (39) vurdu. Ağır yaralanan Tülin Çetin hastanede yaşamını yitirirken, Faruk Ş. ifadesinde tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.

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Olay, Akçakoca ilçesi Hacı Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Faruk Ş. ile birlikte yaşadığı Tülin Çetin’in oturduğu evden gelen silah sesini duyan komşuları durumu 112’ye bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, göğsünden vurulan kadına ilk müdahalede bulundu. Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan Tülin Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Faruk Ş. ilk ifadesinde tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. Tülin Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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