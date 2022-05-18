Tunç Soyer: Kafayı taktık, temizleyeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli’deki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İzmir Körfezi'nin temizlenme süreciyle ilgili olarak "Yüzyıllar boyunca foseptiği olarak kullanılmış. Şimdi biz temizlemeye kafayı taktık ve temizleyeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli'deki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Buluşmada muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Tunç Soyer, “Mahallenizle ilgili getirdiğiniz bütün sorunları, talepleri çözmek için çalışıyoruz, çalışacağız” dedi.

Körfez'in temizlenme süreci ile ilgili de muhtarlara bilgi veren Başkan Soyer, şunları söyledi:

ARAŞTIRDIK, KAFA YORDUK

– Bizim göreve geldiğimiz andan itibaren körfezin kokması sorunun kentin en temel meselesi olduğunu düşündük. Bu çağda bu kabul edilebilir bir şey değil. Araştırdık, kafa yorduk, gördüğümüz şey şu; yağmur suyu kanallarını ayrıştırabilirsek, körfeze akan kirliliğin önünü keseriz. Körfeze akan kirliliğin önünü kesersek doğa kendi kendini temizlemeye muktedir.

– Burası yüz yıldır kirletiliyor. Körfez İzmir'in yüzyıllar boyunca foseptiği olarak kullanılmış. Şimdi biz temizlemeye kafayı taktık ve temizleyeceğiz. Sadece çok ihmal edilen ve çok eski bir sorun olduğu için sıkıntı var.

BİRAZ SARKACAK AMA…

– Fakat çözümü de var. Biz 374 kilometrelik yağmur suyu, pis su kanalı ayrıştırması yapmaya karar verdik. Şu ana kadar 196 kilometresini tamamladık. Görev süremiz içinde kalanı da bitireceğiz. Ben üç yıl içinde Körfez'de yüzebileceğimizi söylemiştim. Bu biraz sarkacak ama görev sürem içerisinde bunu bitireceğiz.

İlginizi Çekebilir Soyer: Gördes Barajı gerçek bir fiyasko! Tabanı delik, tüneli çatlak