Tunç Soyer’den Devlet Bahçeli’ye afiş yanıtı

MHP lideri Bahçeli'nin 'afiş' eleştirisine yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Biz tam bağımsızlık için mücadele ederken kuracağımız barış kimse tarafından bozulamasın' sözünden yola çıktık. Ve biz eğer burnunuzun dibinde, Suriye'de, Irak'ta insanlar birbirinin boğazını keserken İzmir’de, Türkiye’nin her yerinde barış içinde yaşıyorsak bunu bu vizyona borçluyuz" diye konuştu.

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İzmir'in 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan ‘Barışın İkinci Yüzyılı' afişerine tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, “Söz konusu afişlerin öznesi barış değil zafer olmalıdır” demişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 91. İzmir Enternasyonel Fuarı’nın tanıtımı için bugün Kültürpark’ta düzenlediği basın toplantısında Bahçeli'ye yanıt verdi.

BAHÇELİ’YE YANIT VERDİ

“Barışın İkinci Yüzyılı” afişiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Başkan Soyer, şunları söyledi:

* “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Biz tam bağımsızlık için mücadele ederken, kuracağımız barış kimse tarafından bozulamasın’ sözünden yola çıktık. Biz eğer burnumuzun dibinde Suriye’de, Irak’ta insanlar birbirinin boğazını keserken İzmir’de, Türkiye’nin her yerinde barış içinde yaşıyorsak bunu bu vizyona, öngörüye borçluyuz.

* Bizim en çok sahip çıkmamız gereken mirasıdır Atatürk’ün, barış. Dünyanın en büyük barış insanıdır Atatürk. Biz barışın zaferi olarak kutluyoruz. Barışla zafer birbiriyle çelişen şeyler değil. Birinin yerine öbürünü ikame etmek kalkarsanız yanlış olur. Bunu inkar etmek mümkün mü, büyük bir zafer kazandık. Mustafa Kemal Atatürk bunu barış için yaptığını söylüyor.

* Hatay’da 1931 yılında diyor ki ‘savaş eğer meşru bir gerekçeye dayanmıyorsa suçtur. Biz ancak ve ancak öldürmek isteyenlere karşı ölmemek için savaşırız.’ Türkiye’nin bu siyasal ikliminde her sözcükten cümleden icraattan bir kutuplaştırma, ayrıştırma siyaseti üretmeye çalışanlara çok üzülüyorum. Yüz yıl sonra geldiğimiz nokta bu olmamalıydı. Bu çok üzücü. Umudum çok büyük. Biz bu siyasal iklimi yaşarken geleceğin siyasal iklimini de İzmir’den kuracağız.”

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