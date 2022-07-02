Tunceli’de minibüse zam, otobüs 1,25 TL ile devam

Tunceli Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararla minibüs ücretlerine yüzde 50'den fazla zam yapıldı. Böylece minibüs ücretleri sivil yolcuda 4 TL'den 6.50 TL'ye, öğrenci ise 3 TL'den 5 TL'ye çıkmış oldu. Belediye otobüslerinde ise zam yapılmadığını ifade eden Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, "Halkımızı 1 lira 25 kuruşa taşımaya devam edeceğiz" dedi.

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Tunceli Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısı bugün gerçekleştirildi. Meclisin ilk gündem maddesi yolcu taşıma ücretlerine yönelik zam talebi oldu. Minibüsçüler kooperatif başkanları yolcu taşıma ücretlerine zam talep etti. Uzun süren tartışmalar sonrasında ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

“MALİYETLERİ KARŞILAYAMIYORUZ”

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar nedeniyle maliyetleri karşılayamadıklarını belirten Atatürk Mahallesi Minibüsçüleri Kooperatifi Başkanı Hıdır Ağ, “Bizim araçlarımızın bazıları 14 bazıları 16 kişilik. Ortalama 15 kişi düşünürsek zaten aldığımız parayı akaryakıta veriyoruz. Şimdiye kadar hep zarar ettik. Artık çalışacak gücümüz kalmadı. 7 TL’lik akaryakıt şuanda 30 TL olmuş. Bizim sizden talebimiz istediğimiz rayiçlerin verilmesi yönündedir” dedi.

“TALEBE OLUMLU BAKIYORUZ”

CHP Meclis Grubu adına konuşan Berkay Gündoğdu, “Bugüne kadar minibüsçü arkadaşların talebinin altında iyileştirmeler oldu. Ancak mevcut ekonomik durum göz önüne alındığında minibüsçü arkadaşların gerekçelerini anlıyoruz. Bu nedenle istedikleri ücretlere olumlu bakıyoruz” diye konuştu.

KOMÜNİST BAŞKAN ZAM TALEBİNİ REDDETTİ

Minibüsçüler belediye otobüslerinin halkı ucuza taşıdığını ifade ederek Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan otobüslere zam yapmasını istedi. Ancak Maçoğlu bu talebi reddetti. Minibüsçüler belediye otobüsleriyle rekabet edemediklerini ifade etti. Ancak Maçoğlu, “Biz halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışımız gereği halkımızı 1 lira 25 kuruşa taşımaya devam edeceğiz. Bu süreçte peş peşe gelen zamlara karşı gerek ulaşımı gerek suyu gerekse halk ekmeği halka ucuza vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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