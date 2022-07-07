Turizm cennetinde olağanüstü yoğunluk: Trafik kilitlendi, sahillerde adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkmasının ardından rezervasyon sayıları yüzde yüz arttı. Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte bayramda nüfusun 1 milyonu bulabileceği belirtilirken, trafik ise bayrama 2 gün kala kilitlendi.

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Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 750 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı’nda 1 milyonu bulacağı belirtildi.

Bodrum Belediyesi çalışma saatlerini 24 saate çıkardı. Emniyet güçleri ve jandarma ekiplerince arife gününden itibaren ilçedeki giriş çıkışlarda 24 saat trafik uygulamaları yapılacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şöyle konuştu:

*Kurban Bayramı’na yaklaşmamızla beraber Bodrum hareketlenmeye başladı.

*Bodrum'da yaşayan, Bodrum'a tatile gelecek olan ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutluyorum.

*Bayram tedbirlerini Bodrum Belediyesi olarak alıyoruz. Kaymakamlığımız, emniyetimiz ve jandarmamız da güvenli bir tatil ve bayram için 24 vatandaşlarımızın hep yanında olacaklar. Zabıtalarımız da 24 saat esas alarak denetimlerini sürdürecek.

*Bodrum Belediyesi 7/24 görevde olacak. Vatandaşlarımız rahat bir tatil yapmalarını, rahat bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamaya çalışacağız.

*Kurban Bayramı öncesi yoğunluk başladı. Trafik artış gösterdi, Geçtiğimiz yıllar gibi olacaktır yine, Bodrum cazibesini her zaman korur bu konuda. Bu seneki tek sıkıntımız maliyetlerin biraz yüksek olması.

*Maliyetler yükselince vatandaşlarımızın tatile çıkma şansıda biraz azaldı gibi görünüyor. Diğer bayramlardan biraz daha sönük geçebilir.

Başkan Aras, Bodrum’a akın eden turistlerle birlikte yaşanan nüfus artışıyla ilgili ise “Bizim sorunumuz artan nüfusla ilgili değil, hizmet olarak bu nüfusa yetebilmek. Nüfus yoğunluğu Bodrum’daki yoğunluk artık normal bir durum haline geldiği için alt yapımızın, üst yapımızın, ulaşım sistemimizin, katı atık toplama sistemimizin, içme suyu temininin ve trafik düzenlemesinin buna göre olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

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