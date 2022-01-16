Türk Bayrağı soğuktan dondu

Kahraman Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki vatan nöbeti devam ediyor. Birçok üs bölgesinde sıcaklıklar eksi 20 derecenin altına düşerken, kar kalınlığı da 1.5 metreyi aştı. Ardahan’daki bir üs bölgesinde ise soğuktan Türk bayrağı dondu.

Orhan BOZKURT

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Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi birkaç aydır devam ediyor. Türk Kara Kuvvetleri’nin yurt içi ve sınır ötesindeki 395 üs bölgesinde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi.

Söz konusu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı da 1,5 metreyi aşarken bazı üs bölgelerinde ise kar kalınlığı 5 metreye yaklaştı.

Irak’ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesinde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken, Hakkari’deki İkiyaka dağlarında bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi’nde sıcaklık eksi 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.

TÜRK BAYRAĞI SOĞUKTAN DONDU

Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu’nda termometre eksi 20 dereceyi gösterirken, söz konusu bölgedeki bir üs bölgesinde ise soğuktan Türk bayrağı dondu.