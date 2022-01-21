Türkiye Futbol Federasyonundan yayın ihalesi düzenliyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak girişimler/iş ortaklıklarının 14 Şubat 2022 tarihine kadar tekliflerini iletmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değerlendirilecek.

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