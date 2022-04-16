‘Türkiye’de 1,5 milyon Afgan var’

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla görüşen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’ın konuştuğu Özbek asıllı bir Afgan esnaf, "5 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Burada Afganlara yardım eden bir dernekte çalıştım ve kayıt tuttum, Türkiye’de 1,5 milyon Afgan var” dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul gezilerine Zeytinburnu ilçesiyle devam etti. Esnaf ve vatandaşın şikayetlerini dinleyen Özdağ, Afganistan'dan gelen ve Türkiye'de sığınmacılara yardımcı olan bir dernekte 2 yıl kadar çalıştığını söyleyen Özbek asıllı bir esnafla da konuştu.

Afganistan'dan 5 yıl önce geldiğini ifade eden Özbek asıllı Afganistan vatandaşı esnaf, “Yıllarca Afganistan'dan gelenlere yardım eden dernekte çalıştım. Bu dernekte kayıtlar tuttum. Tahminime göre Türkiye'de 1,5 milyondan fazla Afgan var” dedi.

Zeytinburnu'nda bir Türk esnafın “Her 10 müşterimizin 8'i yabancı, semtte yerli insan kalmadı” demesi üzerine, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şöyle konuştu;

* Zeytinburnu İstanbul'un en tarihi semtlerinden biridir. İstiklal Harbi'ne İstanbul'dan yapılan silah sevkiyatının ana merkezlerinden birisi Zeytinburnu'ydu.

* Bu tarihi Türk ilçesi, şimdi değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi Türklerin yaşayamadığı bir semt haline geldi.

* Yaşayanlar da alım güçleri olmadığı için çarşıya pazara çıkıp alışveriş yapamıyorlar. Pek çok esnaf aynı şeyleri söylüyor, ekonomik kriz çok ağır ve alışveriş yapanlar Türk değil. Bu durum değişmeli.

İlçe ziyaretine Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Kaptan Mustafa Can, Sevdagül Tuncer, Sedat Timur, İsmail Türk ile İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Zeytinburnu İlçe Başkanı Ramazan Tatar ve çok sayıda partili katıldı.