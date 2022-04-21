Türkiye’nin konuştuğu cinayette çarpıcı gelişme

Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktıktan sonra 2 polis tarafından evinden alınarak düşmanlarına teslim edilen ve cesedi günler sonra bulunan Murat Kartal'ın yargılandığı davada savcı, 'sanıkların, öldürdüğüne dair ‘delil yok’ dedi.

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Murat Kartal, Baybaşin Edip Fırat'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu olduğu cezaevinden tahliye olduktan sonra Maltepe'deki evinden 20 Ocak 2022 tarihinde, 2 polis tarafından sahte gözaltı belgesiyle gözaltına alınmış ve iddiaya göre Baybaşin ailesi üyelerine teslim edilmişti.

İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Polislerin teslim ettiği şahıslar tarafından işkence edilerek öldürülen Kartal'ın cesedi Büyükçekmece'de gömüldüğü arazide 4 gün süren çalışma sonucu bulundu. Murat Kartal'ın, 2015 yılında Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat'ı öldürdüğü iddiasıyla intikam için öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Murat Kartal'ın, Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada ise önemli bir gelişme yaşandı. Murat Kartal'ın da aralarında bulunduğu 2 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde görüldü. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Metin Kartal cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ataşehir'de 23 Aralık 2015 tarihinde saat 11.30 sıralarında Edip Fırat'ın silahla vurularak öldürüldüğü, hastaneye kaldırılan Fırat'ın 4 gün sonra vefat ettiği anlatıldı. Sanıklar Murat Kartal ve Metin Kartal'ın üzerine atılı ‘kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istenmişse de, sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı kaydedildi.

“VURAN KİŞİ TEŞHİS EDİLMEDİ”

Olaydan önce sanıkların maktul Edip Fırat'ın iş yerini kiraladıkları, oto yıkamacı olarak kullandıkları, bir süre sonra Fırat'ın bilgisi ve rızası dahilinde bu iş yerini başka kişilere devrettikleri belirtildi.

Daha sonra iş yerinin tahliyesi sonrasında iş yerine gelen bin 700 liralık elektrik faturası nedeniyle Edip Fırat'ın Murat Kartal ile tartıştığı, Murat'ın kendi kullanımında olmadığını ve faturayı ödemeyeceğini söylediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı, Edip Fırat'ın Murat Kartal'a tokat atarak darp ettiği anlatıldı.

Bir süre sonra maktulün tabanca ile vurulduğu, vuran kişinin kapüşonlu kıyafet giydiği, yüzünün görünmediği ve kim olduğunun tam olarak teşhis edilemediği kaydedildi.

SAVCI “DELİL YOK” DEDİ

Mütalaada, sanıklardan Metin Kartal'ın telefonunun baz bilgilerinin olay yeri çevresinde sinyal verdiği ancak sanığın o bölgede çalışıyor olması nedeniyle bu durumun normal olduğu belirtildi. Diğer sanık Murat Kartal'ın telefonunun olay yeri ve çevresinde sinyal vermediği, sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair her türlü şüpheden uzak, inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı aktarıldı.

Savcı, sanık Metin Kartal'ın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine, Murat Kartal'ın ise hayatını kaybettiği anlaşıldığından davanın düşürülmesine karar verilmesini istedi.

Ayrıca olayın failinin tespiti için Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Bunun üzerine söz alan müşteki Baybaşin ailesinin avukatı, “Esasa ilişkin ayrıntılı beyanda bulunmak ve gerekirse özel bilirkişiden rapor alarak sunmak için süre talep ediyoruz” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, başka suçtan tutuklu bulunan Metin Kartal hakkındaki yurt dışı yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararının devamına hükmetti. Müşteki avukatının özel bilirkişi raporu sunacaklarını beyan etmeleri nedeniyle gelecek celseye kadar süren vererek, duruşmayı erteledi. (İHA)

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