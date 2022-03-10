Türkiye’deki Ukraynalı sayısı açıklandı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 1 milyon 700 bin savaş mağduru Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye ise 31 bin Ukrayna vatandaşını misafir ediyor.

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24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından evleri, hastaneleri ve işyerleri bombalanan Ukraynalılar ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülkesini terk eden 1 milyon 700 bin savaş mağduru Ukraynalının çoğunluğuna komşu ülkeler ev sahipliği yapıyor.

Edinilen bilgilere göre, Avrupa ülkelerine sığınmayı tercih eden 183 bin savaş mağduru var. Türkiye gerek savaş öncesi çeşitli sebeplerle bulunan, gerekse savaştan sonra Türkiye’ye gelen 31 bin Ukrayna vatandaşına ev sahipliği yaparken, İngiltere yalnızca 300 Ukraynalıyı kabul etti. (İHA)

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