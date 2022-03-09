TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Vahap Seçer ile görüştü

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Mersin’deki yatırım fırsatlarının gündeme geldiği görüşmede Başkan Seçer, “Hangi alanda yatırım yapmak isterseniz Mersin’de bu imkan var” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, salgın sürecinin ardından Anadolu ziyaretlerine Mersin'den başlayan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Yerel yönetimler olarak iş dünyasının yanında olduklarını, Mersin'de birçok imkanın bulunduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Hangi alanda yatırım yapmak isterseniz burada bu imkan var” dedi.

Ziyarette TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın yanı sıra TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Gizer, Çukorova SİFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülcan Kış da yer aldı.

“YATIRIMCILARIN BU BÖLGELERE YATIRIM YAPMASINI İSTERİZ”

TÜSİAD ve TÜRKONFED'in iş dünyasına önemli katkılar yapan iki değerli kuruluş olduğunu ve yapılan ziyareti önemsediğini belirten Başkan Seçer, şunları söyledi;

“Mersin'de olmanız, burada toplantı yapıyor olmanız bizim için değerli, önemli. Hem Adana hem Mersin bir çok bölgenin ortak özelliklerini içeren ve kaderini taşıyan iki ayrı kenti. Burada özellikle yeni konseptte, yatırımcıların ilgisini çekecek çok gelişmeler var. Bunu belirtmek isterim ve sizin aracılığınızla yatırımcıların bu bölgelere yatırım yapmasını arzu ederiz ve hatta arzu etmenin ötesinde isteriz. Bunu başta Mersinimiz adına istiyoruz ama genel anlamda da ülke ekonomimiz adına da istiyoruz”

“SERMAYE ÜRKEKTİR, BUNU BİLİYORUZ HEPİMİZ. HUZUR İSTER, GÜVEN İSTER”

Bölgedeki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere, siyasal ve ekonomik faktörlere de dikkati çeken Başkan Seçer, “Burada çok sektörümüz var. Hangi alanda yatırım yapmak isterseniz burada bu imkan var. Tarımsa tarım sektörüne yapabilirsiniz; ticaretse ticarete ya da sanayiyse sanayiye. Bu açıdan çok önemli özellikleri var. Biz de yerel yönetimler olarak bu bilinçle her zaman iş dünyasının yanında dururuz. İş dünyasının en büyük sıkıntısı olan bürokratik engellerin aşılması için yardımcı oluruz” ifadelerinde bulundu.

“SERMAYE GÜVEN İSTER”

Sermayenin “ürkek” olduğuna da dikkat çeken Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Bunu hepimiz biliyoruz. Sermaye huzur ister, güven ister. Bu konuda Mersin'den daha iyi yer bulamazsınız. Bu kadar çeşitliliğin içerisinde huzurla yaşadığımız bir kent burası. Mersin'in yatırımcılara sağladığı fırsatları kısa bir ziyaretin yanı sıra daha uzun zaman diliminde anlatmak isteriz. Daha detaylı toplantılar olursa, daha uzun süre tanırsanız bana, o süre içerisinde de sizinle daha geniş sohbet etmek isterim.”

“İŞ DÜNYASININ BURADAKİ FIRSATLARI DA GÖREBİLMESİ GEREKİYOR”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise uzun bir Covid döneminin ardından Anadolu ziyaretlerinin ilkini Mersin'e yaptıklarını belirtti. Covid döneminin ve Rusya-Ukrayna savaşının dünyada çok şeyi değiştirdiğini vurgulayan Kaslowski, şöyle dedi:

*Hayatımıza yeni çalışma düzenleri girdi ve bu bilhassa tedarik zincirlerinin güvenilirliği konusu; zaten Covid döneminde herkesin dikkatini çekti. Ama şimdi Ukrayna ve Rusya savaşıyla bilhassa enerji ve tarım konusunda kendine yeter olmanın ne kadar stratejik olduğu ortaya çıkıyor.

*O açıdan Türkiye'de bugün yaptıklarımızdan çok ötesini de yapabiliriz. O kaynaklara da sahibiz. Bu bölgenin de zaten o açıdan potansiyeli çok büyük. O açıdan da bu farkındalığı karşılıklı olarak yaratmamız gerekiyor. İş dünyasının buradaki fırsatları da görebilmesi gerekiyor.