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Tutuklanan Sedef Kabaş’tan mesaj var

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "Öğrendim ki, yalnız değilim... Biliyorum ki, örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir" mesajı paylaşıldı.

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Tutuklanan Sedef Kabaş’tan mesaj var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Sedef Kabaş’ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Mesajda “Öğrendim ki, yalnız değilim… Biliyorum ki, örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir” ifadeleri yer aldı.

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