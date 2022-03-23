Tuzla Belediyesi’nden satılık arsa

Tuzla Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki İçmeler mahallesinde bulunan 27 bin 314 m² konut alanı nitelikli arsa satışı çıkarıldı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Taşınmazın satış ihalesi, 5 Nisan 2022 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediye Encümen salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500 Türk Lirası karşılığında satın alınabilir.

Taşınmazın muhammen bedeli 122 milyon 915 bin 470 Türk Lirası olarak açıklandı.

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