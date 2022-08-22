Üç kızını öldüren baba için kritik rapor

Trabzon'un Of ilçesinde çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38) için hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edildi. Rapora da yer verilen iddianamede tutuklu sanık Göktaş için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Of Müftülüğü’nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, geçen yıl 31 Ağustos’ta 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine Uluağaç Mahallesi’ndeki çay bahçesine giden sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak, öldürüldüğünü belirledi.

Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Emre Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; Göktaş’ın, Adli Tıp Kurumu raporunda ‘cezai ehliyetinin tam’ olduğuna yer verildi.

Göktaşın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu da vurgulanan iddianamede, ‘alt soyu kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.

AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ

Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi. Bu meselenin tartışmalarının ana kaynağı olduğunu ileri süren Göktaş, “Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum” dedi.

DAVA BAŞLAMADAN EŞİNDEN BOŞANDI

Emre Göktaş’ın eşi Sibel Göktaş da soruşturma sırasında boşanmak için dava açtı. İlk duruşmada çiftin boşanmasına hükmedildi.

Burada ifade veren Emre Göktaş, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, “Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hâlâ hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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