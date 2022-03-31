Uçuşa geçen fiyatlar sosyal medyayı salladı: Fasulye 82.5 TL, dolma biber 49.90 TL…

Kar fırtınası yüzünden otoyolların kapandığı günler geride kaldı, havalar ısınmaya, bahar güneşi yüzünü göstermeye başladı ama marketlerde, çarşı pazarda fiyatlar dar gelirliyi çıldırtacak cinsten...

Batuhan SERİM

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Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamları, elektrik ve doğalgaz takip ederken tüm bu zamlar üreticiden, nakliyeciye, nakliyeden satıcıya zincirin tüm halkasını etkilemeye devam ediyor. Gıda fiyatlarına yansıyan zamlarla birlikte ise vatandaş karnını zor doyurur duruma geldi.

MÜŞTERİLER TEPKİLİ

Marketlerdeki meyve-sebze fiyatları da yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar reyonlara geldiğinde 100 liraya yaklaşan etiketlerle karşılaşıyor… Alışveriş yapan kişilerin ya ürünü alırken kendi kendine fiyatlara söylenmesi, ya da kasada ödeme yaparken market görevlisine dert yanması dikkat çekiyor. Konuştuğumuz market görevlileri, gün içinde gelen müşterilerin büyük çoğunluğunun, ‘Bu fiyatlar ne böyle?’ diyerek ekonominin geldiği son noktaya isyan ettiğini anlatıyor.

Duygu Saraç isimli bir sosyal medya kullanıcısı da 82.50 liralık fasulye etiketinin fotoğrafını paylaşarak, “Fotoğraf bugün çekilmiştir. Evet, yanlış görmediniz. 1 kilo taze fasulye 82.50 TL. Diyeceklerim bu kadar…” notunu düştü.

Sebze-meyfe fiyatları, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Çok sayıda kişi pazardan veya marketten çektiği etiket fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi.

MARKETTEKİ SEBZE-MEYVE FİYATLARI…

SÖZCÜ muhabirinin Beşiktaş’ta bir markette yaptığı tespitlere göre bazı ürünlerin kilo fiyatları şöyle:

Pırasa 9.5 TL, dolmalık kırmızı biber 46.50 TL, çalıtaşı taze fasulyenin biri 82.50 TL, Ayşekadın cinsi 56.50 TL, domates 24.95 TL, patlıcan 33.95 TL, çarliston biber 34.50 TL, kırmızı kapya biber 41.95 TL, yeşil dolma biber 49.90 TL, köy biberi 44.95 TL, kabak 24.90 TL, salatalık 18.95 TL, marul 25.95 TL, yeşil soğan 44.90 TL, semizotu 12.50 TL, kıvırcık 19.95 TL.

ÇEYREK LAHANA 10 LİRAYA SATILIYOR

Ayrıca bazı pazarlarda kilo fiyatı yüksek olan ürünler yarım veya çeyrek olarak satılıyor. Sosyal medyada yer alan ve Bartın’dan yapıldığı belirtilen fotoğraflı bir paylaşıma göre çeyrek lahananın fiyatı 10 liraya yükselmiş durumda…

“GURUR DUY KENDİNLE!”

Ünlü akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın da paylaştığı çeyrek lahana fotoğrafına CHP PM Üyesi Eren Erdem de isyan ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye seslendi, “Gurur duy kendinle!” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BU TABLOYU HAK ETMİYOR”

CHP Genel Başkan Başdanışmanı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da bir markette şekerlerin yer aldığı reyona asılan, “Satışlarımız 1 adet ile sınırlıdır” yazısının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan, “Ayıpladığınızla ayıplanırsınız! Savaş döneminin karnelerini gösterip kara propaganda yapıyordunuz, her şeyi kotaya bağladınız. Yağ kuyrukları, tüp ve akaryakıt kuyrukları derken kotayla satılan şekeri de gördük. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor” dedi.

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