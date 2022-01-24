Uçuşlar iptal oldu! Binlerce yolcu kuyrukta

İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışına bağlı olarak seferlerin durdurulması nedeniyle, uçuşları iptal olan yolcular İstanbul Havalimanı’ndaki havayolu şirketlerinin bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

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Geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle üç gün boyunca Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları'nda çok sayıda sefer iptal olurken, bugün de yağışın tipiye dönmesiyle İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın sabah saat 04.00'e kadar durduruldu.

BİNLERCE YOLCU KUYRUKTA

Çok sayıda yolcu ise havalimanında yeniden bilet alarak gitmek istedikleri şehre uçmayı bekliyor. Uçuşları iptal olan binlerce yolcu, havayolu şirketlerinin terminal binasındaki satış ofislerinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

“BİLET ALDIK 15 DAKİKA SONRA İPTAL OLDU”

Uçuşların iptal olması nedeniyle Adana'ya gidemeyen yolculardan Mehmet İhsan Korhan, “Meksika'dan gelmiştim. İç hatlara Adana'ya saat 15.30'a bilet aldım ama maalesef hava şartlarından dolayı iptal olduğunu söylediler. Geri gitmeye çalışıyorum. Otobüsle gitmeyi düşündüm ama giden arkadaşlarım yolda kalmış, ben de burada kaldım. Uçağa binmeden bileti aldıktan 15 dakika sonra uçak iptal olduğu haberi geldi. Şimdi de yeni bir Adana uçağı bulmak için uğraşacağım” dedi.

“BİZİ UÇAĞA ALMADILAR”

Ukrayna’nın Kiev şehrine gitmek için havalimanına geldiği havalimanında uçuşu iptal olan diğer bir yolcu Direr Servi ise “Bizi uçağa aldılar. Uçakta yaklaşık bir saat bekledikten sonra uçuşun olmayacağı ve iptal edildiği söylendi. Bizi uçaktan geri çıkardılar. Biz de biletlerle ilgili değişime geldik. Yarın sabah uçağı değiştirip oradaki fuara yetişmemiz gerekiyor. Biletimizi değiştirip sabah tekrar gitmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

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