Ucuz yağ ve peçete kuyruğu

Uşak'ta yerel bir market zinciri kuruluş yıl dönümü nedeniyle pek çok üründe indirim yaptı. Ucuz yağ, şeker, kağıt havlu ve çay almak isteyen vatandaşlar market şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ucuz ürün mücadelesinde vatandaş birbiriyle yarıştı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uşak'ta 40'ın üzerinde mağazası bulunan yerel bir market zinciri kuruluş yıl dönümü nedeniyle bazı ürünlerde indirim yaptı.

Bir günlük indirimde 4 litrelik ayçiçeği yağı 98 liradan, 1 kilo çay 34 liradan, 5 kiloluk şeker 34 liradan, 600 gram tost peyniri 30 liradan, 12'li kağıt havlu 50 liradan ve 32'li tuvalet kağıdı 70 liradan satıldı. Uşaklılar ucuz ürün alabilmek için sabah erken saatlerde mağazaların önünde kuyruklar oluşturdu.

UCUZ YAĞA AKIN ETTİLER

Sabah 09:00'da açılan mağazaya ilk giren vatandaşlar ayçiçeği yağı, şeker, tost peyniri ve kağıt havluya akın etti. Tüm mağazalarda toplam 12 bin adet 4 litrelik ayçiçeği satıldığı öğrenildi. Firmanın stok sayılarını önceden açıklaması nedeniyle vatandaşın akın ettiği ürünler kısa süre içinde tükendi.

Vatandaşlar kalabalık yüzünden mağaza içinde ödeme kuyruklarında bir saat beklemek zorunda kaldıklarını belirtti. Sosyal medyada kuyruk görüntülerini paylaşan vatandaşlar zaman zaman müşteriler arasında tartışma çıktığını ifade etti.

İlginizi Çekebilir Ümraniye'de kar altında ucuz ekmek kuyruğu