Uğur Mumcu, bombalı saldırıya uğradığı arabasının başında anıldı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Ankara’da 24 Ocak 1993’te, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu unutmadı. Mumcu, bombalı saldırıya uğradığı ve hurdaya dönen 06 YR 245 plakalı aracının sergilendiği, Eskişehir Uğur Mumcu Parkı'nda anıldı.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

24 Ocak 1993 yılında Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde bombalı saldırıyla yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun saldırıya uğradığı 06 YR 245 plakalı otomobilinin 7 yıldır sergilendiği Eskişehir Uğur Mumcu Parkı'nda, anma töreni düzenlendi.

BOMBALI SALDIRIYA UĞRADIĞI ARACININ BAŞINDA ANILDI

29 yıl önce katledilen Uğur Mumcu için bombalı saldırıya uğradığı 06 YR 245 plakalı aracının bulunduğu, Eskişehir Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Uğur Mumcu Parkı'nda anma töreni düzenlendi.

Anma töreninde konuşan CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Uğur Mumcu'nun katillerinin aradan geçen 29 yıla rağmen bulanamadığına dikkat çekti. Başkan Kurt, Uğur Mumcu cinayeti aydınlatılıncaya kadar Mumcu'nun aracını Parkta sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

KATİLLER 29 YILDIR BULUNAMADI

Uğur Mumcu’yu anma törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Uğur Mumcu'nun katillerinin aradan geçen 29 yılda bulunamadığına dikkat çekti.

Uğur Mumcu'nun katilleri bulununcaya, cinayet çözülünceye kadar ya da bu tür faili meçhul cinayetlerin olmayacağı günlere kadar Mumcu’nun otomobilinin sergileneceğini ifade edeb Kurt şöyle konuştu:

“29 yıldır her 24 ocak tarihinde Uğur Mumcu’yu anıyoruz, katillerini lanetliyoruz, Uğur Mumcu’nun katillerini bulmayan devletten soruyoruz; ne zaman bulacağız? Ne zaman bu konunun üzerine gideceğiz? Ya da bu konuda hiç bir işlem yapılmayacaksa dosyayı niçin kapatıyorsunuz? Soru budur.

Türkiye’de insanlarımızın sömürülmesi, insanlarımızın yoksullaşması, insanlarımızın her gün daha zor şartlar altında yaşamasının sebebi bu dosyaların açılmamasıdır. Faili meçhul onlarca cinayetin hesabı sorulmadığı sürece asgari ücretlimiz yine açlık sınırının altında yaşayacaktır, çalışanlarımız yoksulluk sınırının altında yaşayacaktır.

Bu dosyaların hesabı, birileri rahat etsin, birileri daha çok para kazansın diye sorulmuyor. Dünyanın oluşturmuş olduğu çarpık sistem ne yazık ki Türkiye’de de sürdürülüyor. Tüm bunlara rağmen umudumuzu yitirmeden, gelecekteki güzel günlere olan inancımızı yitirmeden mücadele etmeye devam etmeliyiz.

Gün olur bunların hesabı sorulur, gün olur bunların nedeni, niçini ortaya çıkarılır ve Türkiye o aydınlık günlere kavuşur. Bu günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti oluncaya kadar mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Hukuk her şeyin başıdır. Hukuku yok ettiğiniz sürece bu hesaplar sorulamaz.”

BARIŞ GÜVERCİNİ UÇURULDU

Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nden Hüseyin Demir ve İpek Uskalan, Uğur Mumcu’nun şiirini seslendirdi. Anmaya katılanlar, Uğur Mumcu anısına barış güvercini uçurdu. Törene katılanlar Uğur Mumcu'nun saldırıya uğradığı 06 YR 245 plakalı aracının sergilendiği kaideye kırmızı karanfil bıraktı.

HER YIL ANMA TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Usta gazeteci, yazar Uğur Mumcu`nun 29 yıl önce evinin önünde uğradığı bombalı saldırıyla yaşamını yitirdiği otomobili 7 yıldır Eskişehir'de Uğur Mumcu Parkı'nda sergileniyor. İzmirli gazetecilerin talep etmesine rağmen, ailesinin de isteğiyle 2014 yılında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin girişimleriyle Ankara'dan Eskişehir’e getirilen Uğur Mumcu'nun saldırıya uğradığı 06 YR 245 plakalı enkaza dönüşen otomobili, cam fanus içinde Uğur Mumcu Parkı'nda sergileniyor. Her yıl 24 Ocak Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümünde Uğur Mumcu Parkı'nda, Mumcu'nun saldırıya uğradığı otomobilinin önünde anma törenleri düzenleniyor.

DAVA SÜRESİNCE EMNİYETİN DEPOSUNDA TUTULDU

28 yıl önce yine soğuk bir kış günü 24 Ocak tarihinde Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, evinden işyerine gitmek için 06 YR 245 plakalı otomobiline bindiği sırada aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu'nun otomobili, patlamanın ardından yaklaşık 20 yıl dava süresince Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü deposunda tutuldu.

Yaklaşık 8 yıl önce otomobilin Mumcu'nun ailesine teslimi gündeme gelince başta İzmirli gazeteciler müzede sergilemek için, Türkiye'nin birçok ilinden otomobile talep geldi. Bu sırada Eskişehir CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği de otomobilin Eskişehir'de bir parkta sergilenmesi için talepte bulundu.

Uğur Mumcu'nun ailesi tercihini Eskişehir'den yana kullandı ve Uğur Mumcu'nun saldırıya uğradığı 06 YR 245 plakalı enkaza dönen aracı Eskişehir'e getirildi. Eskişehir CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere Mahallesi Buse Sokak’ta yaptığı parka Uğur Mumcu ismi vererek Mumcu'nun hurdaya dönen otomobili de Türkiye´nin farklı illerinden getirilen mermer parçalarından oluşturulan özel bir kaidenin üzerine yapılan özel cam fanusta sergilenmeye başladı.

İlginizi Çekebilir Uğur Mumcu, ölümünün 29'ncu yılında anılıyor