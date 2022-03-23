UKOME, İstanbul’da toplu taşımaya zam gündemi ile toplanıyor

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) mart ayı oturumu, bugün toplu ulaşıma zam gündemi ile toplanıyor. 25 yaş üstü Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin indirimli İstanbulkart kullanması ile ilgili düzenleme yapılması da gündemde.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısı bugün 14.00'da başlayacak. Toplantıda indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifleri oya sunulacak. Toplu taşıma ücretlerine en son, 2021 yılının aralık ayında alınan ve 1 Ocak 2022 itibariyle uygulamaya konulan karar ile yüzde 36 oranında zam yapılmıştı. Servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam gelmişti.

Kararın ardından akaryakıt ücretlerine gelen fahiş zamlar nedeniyle özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, deniz ve taksici esnafının zor durumda kalması nedeniyle İBB yönetiminden talep ettiği ara zam, bugünkü UKOME'de görüşülecek. Toplu ulaşım esnafının talebi, yüzde 50-100 arasında değişen oranlarda zam yapılması yönündeydi.

25 YAŞ ÜSTÜ AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLEME

Toplantıda indirimli İstanbulkart kullananlarla ilgili de düzenleme yapılacak. 25 yaş üstü Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin indirimli İstanbulkart yerine öğretmen indiriminden yararlanmasının teklif edilmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin durumunda yaşı kaç olursa olsun bir değişiklik olmayacak.

MEVCUT TARİFE

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira oldu. Tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak belirlendi.

Metrobüste (tam uzun mesafe) 8.13 lira, öğrenci 2.66 lira, öğretmen ve 60 yaş 4.46 lira oldu. Minibüslerde kısa mesafe 3.75 lira, uzun mesafe 5,50 lira, öğrenci ücreti 2,50 lira. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti ise 396 lira olarak belirlenmiş durumda. Taksilerde de açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira, kilometre başı ücret 0.45 lira, bekleme ücreti 0.80 lira.

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