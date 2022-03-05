Abone Ol

Ukrayna’da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Ukrayna'da savaş nedeniyle yerinden olan kadın ve çocuklar, başkent Kievin güneyindeki Kirovohrad kentinden transit geçişlerle tahliye ediliyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna’da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Şu anda Kirovohrad bölgesinde acil servis ekipleri, insani felaket durumundaki bölgelerden tahliye edilenlerin transit geçişlerini gerçekleştiriyor.

Kurtarma ekipleri lojistik merkezlerine ve hayatlarının en kötü günlerini yaşayan vatandaşlara yardım ediyor denildi. DHA

Ukraynalı çavuş Olena savaşa gidiyor İlginizi Çekebilir Ukraynalı çavuş Olena savaşa gidiyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Antalya çatışma Kadın Rusya Ukrayna