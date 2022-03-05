Ukrayna’da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor
Ukrayna'da savaş nedeniyle yerinden olan kadın ve çocuklar, başkent Kievin güneyindeki Kirovohrad kentinden transit geçişlerle tahliye ediliyor.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Şu anda Kirovohrad bölgesinde acil servis ekipleri, insani felaket durumundaki bölgelerden tahliye edilenlerin transit geçişlerini gerçekleştiriyor.
Kurtarma ekipleri lojistik merkezlerine ve hayatlarının en kötü günlerini yaşayan vatandaşlara yardım ediyor denildi. DHA