Ukrayna’da savaşan Türk anlattı: Sumi’ye giren unsurların tamamını imha ettik

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Sabri Özdoğan, Ukrayna ordusuyla birlikte Ruslara karşı savaşıyor. Evli ve bir çocuk babası Özdoğan, "Sumi bölgesindeyiz. Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktayız. Şehir merkezine giriş yapamadılar. Giren unsurların tamamını imha ettik. Burada ölmeye hazır en az 15 milyon insan var" dedi.

Sozcu.com.tr

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Elazığlı Sabri Özdoğan, Rusya saldırılarına karşı başlatılan harekete destek vermek için Ukrayna kaldı. Yaklaşık 10 yıldır Ukrayna’da yaşayan, evli ve bir çocuk babası 52 yaşındaki Özdoğan, memleketindeki Kanal 23’e bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

DÖNMEMEYE KARAR VERDİM

– Palu ilçesinin Okçular köyündenim. 10 yıldır Ukrayna'dayım, buradan Ortadoğu ülkelerine canlı hayvan ihracatı yapıyorum. Savaş başlayınca biz de mücadelenin içerisinde olmak istedik. Kendim dönmemeye karar kıldım, ailece burada kaldık.

İŞGALE KARŞI DİRENİYORUZ

– 24 Şubat’tan itibaren sahadayız, cephedeyiz ve mücadele ediyoruz. Eşim Ukraynalı, bir de 4 yaşında oğlum var. Elazığ'da bize “Doğduğun yerle doyduğun yer arasında bir fark yoktur” diye öğrettiler. Bugün burada bir işgal söz konusu ve bu işgalin karşısında biz de direniyoruz.

KARADAN BAŞARISIZ OLDULAR

– Eşim ve çocuğum kayınpederimin evinde, orada sığınaktalar. Geceleri müthiş bir şekilde hava bombardımanı var. Karadan başarısız oldukları için hastane, postane ve yetimhane ayırmaksızın bombardıman yapıyorlar.

ÖLMEYE HAZIR 15 MİLYON İNSAN VAR

– Sumi bölgesindeyiz. Şehir Rusya'ya 60 kilometre uzaklıkta. Biz ise Rusya sınır bölgesine 30 kilometre uzaklıktayız. Şu ana kadar şehir merkezine giriş yapamadılar. Giren unsurların tamamını imha ettik. Burada ölmeye hazır en az 15 milyon insan var.

TÜRK’ÜN ÖZELLİĞİ BUDUR

– Benim olduğum bölge sınıra sıfır nokta. Öyle Kiev gibi bir yerde değil, sıfır nokta, yani Rusya'ya 30 kilometre uzaklıkta, 40 kilometrede Rusların şehir merkezine girme imkanı var.

– Ölüm Allah'ın emridir. Nerede öleceğin değil ne için öleceğin önemlidir. Burada bir cidden bir zulüm var. Yapmam gereken de buydu. Türk'ün özelliği budur, olduğu yerde mücadele verir.

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