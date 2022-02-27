Ukrayna’daki Türk TIR şoförleri: Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz

Ukrayna’da mahsur kalan yaklaşık 100 Türk TIR şoförü, uzanacak yardım elini bekliyor. Yiyeceklerin azaldığını ve herhangi bir yerden yardım alamadıklarını belirten TIR şoförü Murat Dikmen, “Bizim burada birkaç günlük yiyecek ekmeğimiz kaldı. Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz. 100 taneye yakın TIR var, korkudan şoförler aşağı inemiyor” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'ya 3 gün önce başlattığı operasyon devam ediyor. Odessa'nın Licoski Vinissa Limanı'nda mahsur kalan yaklaşık 100 Türk TIR şoförü ise kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Yaklaşık 5 gündür limanda mahsur kaldıklarını belirten şoförlerin ise yiyecekleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'ye biran önce dönmek istediklerini belirten şoförler çoğu kez korkudan TIR’lardan bile dışarı çıkamıyor. Ailelerin onları çok merak ettiklerini söyleyen şoförler, gelecek yardım ya da izleyecekleri yol için bir bilgi istiyor.

“BİZİ BURADAN KURTARIN”

Bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini belirten şoför Kadir Kaçan, “Biz Türk TIR’cıları olarak Ukrayna'da mahsur kaldık. 5 gündür buradayız. Yiyecek içecek sıkıntısı çekiyoruz. Bizimle ilgilenen kimse yok. Denizden, havadan, karadan gelemiyoruz. Burada mahsur kaldık. 5 gün öncesine kadar markete gidebiliyorduk ama halk da silahlandı. Yağmalamalar başladı. Marketlere çıkamaz olduk. Durumumuz gerçekten zor. Bize birileri ulaşsın. Ölelim mi burada? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim geldiğimiz gemi 5 gün oldu hala burada. Gemide geri gelemiyor. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizi buradan kurtarın, ülkemize dönmek istiyoruz” diye konuştu.

“BİRKAÇ GÜNLÜK YİYECEK EKMEĞİMİZ KALMADI”

Yiyeceklerinin kısa süre içerisinde biteceğini söyleyen TIR şoförü Murat Dikmen, “Bizim burada birkaç günlük yiyecek ekmeğimiz kaldı. Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz. 100 taneye yakın TIR var, korkudan şoförler aşağı inemiyor. 3 tane Türkiye'ye çalışan gemi var burada. Hiç kimse bize bir bilgi vermiyor. Burada biz reziliz. Bizim ailemiz var. Herkes meraktan ölecek. Bize yardım edin. Evraklarımızı vermiyorlar, bizi buradan dışarı çıkarmıyorlar. En azından bize bir bilgi verin” şeklinde konuştu. (İHA)

İlginizi Çekebilir Ukrayna: Türk yapımı SİHA'larla Rus hedeflerini vurduk

İlginizi Çekebilir Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı