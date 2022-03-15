Ukrayna’dan gelenlerin anlattıkları kan dondurdu

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan kaçanlar Kapıkule üzerinden Türkiye'ye geliyor. Çocuklarıyla vatanlarını terk eden kadınların anlattıkları kan dondurdu.

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Rusya’nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna’da bulunan Türkler ile diğer ülke vatandaşlarının tahliyeleri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin organizasyonu ile tahliye edilenler, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapıyor.

BOMBALAR ÜZERİMİZDEN GEÇTİ

Türkiye’ye gelen ve gidecek yerleri olmayanlar İl Göç İdaresi’nce misafirhanelerde ağırlanıyor. Kamyanets-Podilski kentinden iki çocuğuyla gelen Tasia Andrusevych, kentten çıkarken zor anlar yaşadıklarını anlattı:

– Rus askerleri şehrimize girmişti, çok zor kaçtık. Akrabalarım bulunduğum alandan kaçmama yardımcı oldu. Çocuklarla kaçmak çok zor oldu daha sonra Türk otobüsleri ile tahliye edildik. Savaştan zor kaçtık, bombalar başımızın üzerinden geçiyordu.

– Türkiye’nin Ukrayna vatandaşlarına da yardım ettiğimi duydum ve hemen internet sayfasından başvuru yaptım ardından üç gün içinde buraya Türkiye’ye geldim. Annem, babam ve kardeşlerim Ukrayna’da kaldı. Orada savaşa katılanlara yemek yapıyorlar. Ben şimdi İzmir’e gidiyorum, orada arkadaşlarımın yanında kalacağım. Türkiye’ye çok teşekkür ederim, bizi kurtardı.

KOMŞUMUN 12 YAŞINDAKİ İKİ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Kiev’den gelen Svitlana Surova da Rus askerlerinin bombalaması sonucu komşusunun otomobilinde iki çocuğunun öldüğünü söyledi:

– Yaşadığım şehirde 2-3 gün çok bombalama oldu ve biz metro istasyonunda bekledik, daha sonra çocukları alıp kaçtık ve tahliye olduk. Oğlum ve kızım Kiev’de kaldı, çıkamadılar oradan. Askerlere yemek taşıyor ve yardım ediyorlar. Komşum olan aile iki çocuğu ile birlikte araba içinde ilerlerken Rusya’nın bombalaması sonucu çocukları öldü. Çocukların yaşı küçüktü, 12 yaşlarındaydılar. Rusya çok kötülük yapıyor bize. Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum. Gaziantep’te yaşayan kız kardeşimin yanına gidiyorum. Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum, bize çok yardım ediyor. (DHA)



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