Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçan gözü yaşlı kadınlar dehşeti anlattı

Rusya'nın saldırılarından oğlu, gelini ve 3 aylık torunu ile Türkiye’ye kaçan Ukraynalı kadın, Edirne’de sınır kapısında yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı.

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Ukrayna'da Rusya'nın şehirlere yönelik saldırılardan kaçan Ukraynalılardan bazıları Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Gelenler arasında bulunanlardan Kechekhmadze ailesinin 23 yaşındaki kızları Mina ise sınır kapısında bekleyen gazetecilere röportaj verdi.

“ÇOK FAZLA KÖPRÜ YIKILDI”

Mina Kechekhmadze 2 gündür yolda olduklarını anlatarak, “2 gündür yoldayız. Moldova'da biraz kaldık. 1 geceliğine orada oda kiraladık. Şimdi ise Gürcistan'a gidiyoruz. Ukrayna'da büyükbabamlar kaldı. Çok fazla köprü yıkıldı Ruslar geçemesin diye. Bence Ukrayna güçlü ve Ukrayna bağımsız. Dünya bu konuda bizlere yardım edecek” dedi.

3 AYLIK TORUNUYLA TÜRKİYE'YE GELDİ

Öte yandan, Ukrayna'dan 3 aylık torunu, oğlu ve geliniyle ile Ankara'ya gitmek için Türkiye'ye gelen ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gözü yaşlı babaanne Olena Özdoğan, “Çok konuşamıyorum çünkü benim için çok zor. Savaş yerinde annem arkadaşlarım kaldı” dedi.

“ASKERLERİMİZ İÇİN ENDİŞELİYİZ”

Medeni bir çağda bu yaşananlara inanamadığını ifade eden gözü yaşlı kadın, “Benim kalbim ağrıyor. Torunum için yardım istiyorum. İnanılmaz bir olay bu medeni zamanda yaşadığımız şeyler. Bütün diplomatlara sesleniyorum insanlar çok korkuyor. Rusya'yı sevmiyorum. Herkes için çok zor. 5 saat savaş alanında kaldık Kiev'de. Çok yorulduk. Oğlum gelinim ve torunumla geldik. Askerlerimiz için çok endişeliyiz arkadaşlarımız için de öyle” diye konuştu.

“NEDEN RUSYA BİZLERİ VURDU”

Yaşanan trajediden kara yolu ile kaçan Ukrayna vatandaşı Ulia Volkav, anneannesi ve annesinin Rus olduğunu ve Rusya'nın yaptığı bu bombalamaya anlam veremediğini belirtti.

Savaşta yaşananları gözyaşları içinde anlatan Volkav, şu ifadeleri kullandı;

*Rusya’dan benim annem ve büyük annesi hayal kırıklığına uğradık. Yapılan planlamada onlar uzun zaman bizim üstümüzde durdu. Biz olanlardan korkuyoruz. Orada olan kavga çok güçlü, sebepsiz yere.

“YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR”

*Biz, benim arkadaşlarım ve insanlar bunun durmasını istiyoruz. Biz yardım soruyoruz, yardıma ihtiyacımız var. Buradan olanları anlamıyoruz.

*Babam ve bir çok arkadaşım hala oradalar. Bu ülke arası kavga ve savaşın bir an önce son bulmasını istiyorum. Ülkedeki tüm şehirler adeta yanıyor ve dünya bu olaya ilişkin bakmakla yetiniyor. İHA



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