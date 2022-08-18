Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan öldü

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı iki köpekten biri havasızlıktan fenalaştı. Otomobilin camı kırılarak çıkarılan köpeklerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Vize işlemleri için Edirne’de bulunan Vitaly Krasnolutski ve eşi, iki köpeklerini çalışır durumdaki araçlarında bırakarak Atatürk Bulvarı’ndaki Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosluğu’na gitti.



Bir süre sonra araçtan köpek havlamaları geldiğini duyan esnaf, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki iş yerlerini gezerek araç sahibini bulmaya çalıştı.

Bu sırada köpeklerden birinin araçta hareketsiz yattığı görüldü. Bir süre sonra koşarak aracın yanına gelen Vitaly Krasnolutski yanında anahtar olmadığını söyledi.

KALP MASAJI VE SUNİ TENEFÜS YAPTI

İtfaiye ekiplerince camı kırılan araçtaki köpekler dışarı çıkarıldı. Baygın vaziyetteki Cane Corso cinsi Elvis isimli köpek üzerine su dökülerek uyandırılmaya çalışıldı.

Vitaly Krasnolutski de kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı köpeğini kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, köpeğin öldüğünü tespit etti.

UKRAYNALI ÇİFT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bunun üzerine Ukraynalı çift, gözyaşlarına hakim olamadı. Çifte hakkında Hayvanları Koruma Kanunu’nca işlem yapıldı.

Esnaf İsmail Hartamacı, gazetecilere, köpeklerin sabah saatlerinden beri aracın içinde olduğunu, 11.00 gibi araç sahiplerinin gelip aracı çalıştırıp klimayı açtığını söyledi. (AA)

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