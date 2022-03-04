Ukraynalı öğretmenler ülkelerindeki savaşı gözyaşlarıyla anlattı

Gaziantep’te yaşayan Ukraynalı 3 müzik öğretmeni, Rusya’nın ülkelerine yönelik işgal girişimini hüngür hüngür ağlayarak anlattı. Rusya’nın ülkelerini işgal etmeye çalışmasına hala inanamadıklarını söyleyen Ukraynalı öğretmenler, yaşananların kötü bir rüyadan ibaret olmasını istediklerini dile getirdi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi 9'uncu gününe girerken ülkelerinden binlerce kilometre ötede olan Ukraynalılar çatışmaları endişeyle takip ediyor.

Ukrayna'dan binlerce kilometre uzakta olan Gaziantep'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın vatan topraklarına yaptığı saldırıları gözyaşlarıyla izliyor. Kendileri Gaziantep'te akılları ve kalpleri ise Ukrayna'da olan Ukraynalı müzik öğretmenleri, ülkelerinde yaşanan çatışmaları hüngür hüngür ağlayarak anlattı.

GÖZLERİNE UYKU GİRMİYOR

Günlerdir gece gündüz ülkelerine yapılan saldırıları takip eden Olena Şen, Renata Popovchy Çavdar ile Katryna Klymenko'nun gözüne çatışmaların başladığı ilk günden beridir uyku girmiyor. Kalpleri Rusya'nın işgal girişimine direnen yakınlarıyla birlikte atan 3 öğretmen, işgal girişiminin durdurulması için çağrı yaptı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER GELİYOR

Rusya'nın özgür bir ülkeye karşı savaş başlattığını aktaran Katryna Klymenko, şu anda ailesinin Kerson şehrinde yaşadığını söyledi.

Kerson'un çatışmaların yoğun yaşandığı şehirlerden biri olduğunu kaydeden Klymenko, “Şu anda ailem evinde oturuyor. Sirenler çaldığı zaman en köşedeki odaya geçip bekliyorlar. Çok sayıda arkadaşım çatışmalarda yakınlarını kaybetti. Aslında ben orada olmak istiyorum ama gidemiyoruz. Sürekli sabah akşam savaşı takip ediyoruz. Korkunç görüntüler geliyor. Herkes bu savaşa hayır demeli. Bazen sadece savaşa ‘hayır' demek bile yeterli gelebilir. Herkes Ukrayna'da işgale karşı direnen halka moral vermeli” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ BAŞLADI” DEDİKLERİ ZAMAN İNANMADIK

Ukrayna'nın işgal girişimine uğramasından dolayı şu anda Gaziantep'te acı çektiklerini vurgulayan Renata Popovchy Çavdar, binlerce kilometre ötede olmalarına rağmen oradakilerin yaşadığı acıyı içlerinde hissettiklerini dile getirdi.

Ukrayna'da yaşayanların gece uyuduklarında “Acaba sabah uyanabilecek miyiz” diye düşündüklerini paylaşan Çavdar, şunları söyledi:

– Bu durum bizim için çok zor. Biz bir haftadan beridir acı çekiyoruz. Ders veriyorum ancak kafam, aklım Ukrayna'da. Acaba ne oldu diye sürekli haberleri takip ediyoruz. Benim 28 yılım ülkemde geçti. Saldırının ilk gününde bize ‘Savaş başladı' dedikleri zaman inanmadık. Her yerden saldırıyorlar.

– Hiç acımadan sivil halka saldırıyorlar. İnsan olan bunu nasıl yapabiliyor? Bir haftada 16 çocuk ölmüş. Görüntüleri izleyince içimiz gidiyor. Savaş olmasın. Barış olsun. Dünyada her yerde barış olsun sadece Ukrayna'da değil. Böyle bir durum 21. yüzyılda nasıl yaşanabilir. Yaşananların kötü bir rüya olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)

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