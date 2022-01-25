Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda 3 bakan yardımcısı çift maaşlı çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çift maaşlı AKP’lileri açıklamayı sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle bir çok ilde yolların kapandığına dikkat çeken Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda 3 bakan yardımcısı ile Karayolları Genel Müdürünün çift maaş aldıklarını ortaya çıkardı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birden fazla maaş alan AKP'li isimleri tespit edip sosyal medya hesabından ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki isimleri açıkladı.

Yavuzyılmaz, Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yardımcıları Selim Dursun, Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ile Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun Türk Telekom yönetim kurulunda görev yaptıklarını ve çift maaş aldıklarını ileri sürdü.

BAKAN YARDIMCILARINA KAPALI YOL TEPKİSİ

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yolların kardan kapalı olmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

* Kar yağışının ardından şehirlerarası yollarda araçlar mahsur, vatandaşlar perişan. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları ise yarı zamanlı çalışıyor.

* Çünkü üç bakan yardımcısının üçü de, aynı zamanda özel bir şirkette, Türk Telekom A.Ş'de yönetim kurulu üyesi.

AK Partili bakan yardımcılarının görevlerini tam zamanlı yapmaları beklenirken, birçoğu çoklu maaş almak için devletin hisse payının bulunduğu özel şirketlerin yönetim kurullarına giriyor.

* Hatta bu özel şirketlerin yönetim kurulu başkanı oluyor. Türk Telekom'da olduğu gibi.

GENEL MÜDÜRDE ÇİFT MAAŞLI ÇIKTI

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'nu da eleştiren Yavuzyılmaz, “Yollar kara, kışa, yağmura teslim. 7/24 bu konuda tedbir alması gereken Karayolları Genel Müdürü ise çok meşgul. Çünkü o, aynı zamanda özel bir şirketin de yönetim kurulu başkanı. TT Mobil A.Ş.'nin” dedi.

İlginizi Çekebilir CHP'li belediyeler imza bekliyor