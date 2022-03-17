Uludağ’da ‘Erdoğan’a yakın aileye özel düzenleme’ iddiası

Uludağ’ın milli park statüsünden çıkarılarak “Alan Başkanlığı” adı altında Turizm Bakanlığı’na devredilme girişimlerine tepkiler sürüyor. Uludağ'da düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Bu Alan Başkanlığı yönetimi Uludağ'a zarar verecek. Getirilecek Kanun Teklifi zarar verecek. Rant kapısı açacaklar. Şahsa, kişiye, aileye özel. Sayın Erdoğan'ın yakınında bulunan sanatçı aileye özel bir düzenleme, kanun çıkarmayı düşünüyorlar" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa Uludağ'ın milli park statüsünden çıkarılarak “Alan Başkanlığı” adı altında Turizm Bakanlığı'na devredilme girişimlerine tepkiler sürüyor.

“ERDOĞAN’IN YAKININDAKİ SANATÇI AİLEYE ÖZEL DÜZENLEME”

CHP Bursa il teşkilatının düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç,

“Uludağ Türkiye’nin göz bebeği. Burada korunan bir düzen var. Kim tarafından, siyasetçiler tarafından, iktidarlar tarafından. Şimdi ne oldu da bugün Alan Başkanlığı derdine düştüler. Peşkeş çekmek için. Talan etmek için.

Endemik bitki örtüsünü bitirmek için. Bu Alan Başkanlığı yönetimi Uludağ’a zarar verecek. Getirilecek Kanun Teklifi zarar verecek. Rant kapısı açacaklar. Şahsa, kişiye, aileye özel. Sayın Erdoğan’ın yakınında bulunan sanatçı aileye özel bir düzenleme, kanun çıkarmayı düşünüyorlar” dedi.

“BİZ BU ALAN BAŞKANLIĞI’NI DAHA ÖNCE DE İZLEDİK’

Öztunç, “Biz bu Alan Başkanlığı’nı daha önce Kapadokya’da izledik, gördük. Kapadokya’nın mağaraların içine, oteller kuruyorlar. Kapadokya kalmadı. Bir süre sonra Uludağ’da kalmayacak. Buradaki yabani hayat, bitki örtüsü, ağaçlar gittiğinde Uludağ’ın ne anlamı kalacak” ifadelerini kullandı.

“BİRİLERİ, BİRİLERİNİ ZENGİN ETMEK İÇİN”

“Birileri, birilerini zengin etmek için, batmış olan birilerini, ekonomisi kötü olan birilerini ayağa kaldırmak için Uludağ’ı peşkeş çekiyorlar” diyen Öztunç “Buna izin vermemek gerekiyor. İzin Vermeyeceğiz de. Bu kanunun teklifi meclise geldiğinde tüm Millet İttifakı milletvekilleri ile birlikte mücadele edeceğiz. İzin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“AKP’NİN ÇEVRESİNDEKİLERE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”

Türkiye’nin bir çok yerinin talan edildiğine dikkat çeken Öztunç, “Beşli çeteye ve müteahhitlere, AKP’nin çevresindeki sağında, solunda bulunan müteahhitlere peşkeş çekildi. Maden şirketlerine delik deşik ettiriliyor. Ege ve Akdeniz sahilleri özelleştiriliyor. Yeşil Bursa’yı gri Bursa yaptılar. Uludağ’ı da gri yapmak istiyorlar. Biz buna İzin vermeyeceğiz. İktidara geliyoruz. Geldiğimizde de tavrımız devam edecek. Buraları korumaya devamı edeceğiz” diye konuştu.

“BU DEĞİŞİKLİK AKP VE MHP’Yİ VURACAK”

AKP ve MHP’nin seçim yasası değişikliğine de değinen Öztunç, şunları söyledi;

“İktidara geldiğimizi görüyorlar. Bundan da rahatsızlık duyuyorlar. Kimyaları bozuldu. Masa başı oyunlarla, siyaset mühendislikleri bir takım fikirler çevirmeye çalışıyorlar. Matematikte iki kere iki dört yapar.

Ama siyasette her zaman böyle olmaz. Sandık gelir hesaplar ters, düz olur. Kendileri kuyu açıyorlar şimdi. Kendileri düşecek. Nasıl ki bu yasayı getirdiler ve şimdi değiştirdiler ise bundan da pişmanlık duyacaklar.

Bu seçim yasasındaki değişiklik en çok AKP ve MHP’ye vuracak. Hükümetin küçük ortağı MHP’yi darmadağın edecek. Bize göre hava hoş. CHP olarak, Millet İttifakı olarak iktidara yürüyoruz.”

“MALİYE BAKANI KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARDI”

Maliye Bakanı Nebati’nin açıklamalarını da eleştiren Öztunç, şöyle konuştu;

“Bütün bunlar yaşanırken dün Maliye Bakanı bir açıklama yapmış. Akıllara zarar. Diyor ki, ‘Yabancı yatırımcı gelsin yapsın’ diyor. ‘Mevzuat falan önemli değil, Cumhurbaşkanımız arkamızda. Cumhurbaşkanımız bir gecede değiştirir hepsini’ diyor. Şimdi bu itiraf. Neyin itirafı biliyor musunuz. Tek adam rejiminin itirafı.

Yani, Recep Tayyip Erdoğan ne derse o olur iki dudağının arasındadır. Ne kanun, ne hukuk, ne mevzuat, ne devletin gelenekleri, maliye politikası hiç bir şeyin anlamı yok diyor. Tek bir kişiye bakıyoruz Recep Tayyip Erdoğan’a, kanunda o, politikada o, mevzuatta o, siz rahat olun bir gecede her şeyi değiştirir diyerek. diktatörlüğü itiraf ediyor, tek adam dönemini itiraf ediyor. Bu büyük bir gaf.

Yabancı yatırımcı Türkiye’ye bir süredir niye gelmiyor. Türkiye’de hukuk olmadığı için gelmiyor. Türkiye’de bir gecede bir kanun çıkartırlar, mevzuat değişikliği yaparlar diye gelmiyor. Beyefendi de bu gafı yaparak onların bu fikrini destekliyor. Yani Maliye Bakanı Nebati, kaş yapayım derken göz çıkartıyor. Kendi bindiği dalı kesiyor. Türkiye’ye zarar veriyor.

Bu açıklamadan sonra hangi yabancı yatırımcı gelir. Devlet kimlerin eline kalmış görüyorsunuz. Maliye Bakanı, hükümet bunlar devleti yönetmeye çalışıyor. Yönetemiyorlar, beceremiyorlar. İnşallah ilk seçimde gidecekler. O eski Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

İnşallah bir erken seçim olur. Zamanında derlerse de olur. Yasa değiştirsinler hiç umurumuzda değil. Biz yolumuza devam ediyoruz. CHP olarak, Millet İttifakı olarak halkımızın desteğini almaya devam ediyoruz.”

İlginizi Çekebilir 'Rant amaçlı ihalelerle kıyılarımız yağmalanıyor'

İlginizi Çekebilir Zeytinliklerden sonra sit alanları da ranta açılıyor