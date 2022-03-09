Uludağ’da nakit dönemi kapandı, HGS dönemi başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Uludağ'a giriş ücretlerinin artık Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ödeneceğini duyurdu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Uludağ Milli Parkına girişlerde HGS sistemine geçilmiş olup, nakit giriş gişeleri kaldırılmıştır. Uludağ Milli Parkını ziyaret eden ve araçlarında HGS sistemi bulunmayan vatandaşlarımızın giriş ücretleri plakalarına yansıtılmakta olup, Milli Park giriş ücreti E-Devlet üzerinden takip edilerek borç yansıtılan giriş ücreti postanelerden ödenebilecektir.

BAKANLIK PERSONELİNE BEDAVA

– Ayrıca, Milli Parklara ücretsiz giriş hakkı bulunan; engelli, gazi, şehit yakını (araç ruhsat ve kimlik bilgileri engelli/gazi/şehit yakını adına kayıtlı olmak koşuluyla) ile Tarım ve Orman Bakanlığı personeli uludagmp.dkmp@tarımorman.gov.tr adresine kurum, engelli veya gazi vb. kimlik fotokopileri ile araç ruhsat bilgileri, TC kimlik numaralarını gösterir dilekçelerini mail atmaları halinde Uludağ Milli Parkına ücretsiz olarak giriş yapmaya devam edeceklerdir.