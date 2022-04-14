Ümit Özdağ: 2023 seçimlerinde siyaseti şekillendireceğiz

Zafer Partisi lideri Özdağ, 2023 seçimlerinde Türkiye siyasetini Zafer Partisi’nin şekillendireceğini ifade ederek, "Türk siyasi tarihine de Zafer Partisi’nin yapmış olduğu bu büyük hamle çok belirgin bir şekilde yazılacak" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Özdağ, ziyaretinin ardından basın açıklamasında bulundu.

Ümraniye'de yaptığı açıklamada, 2023 seçimlerinde Türkiye siyasetini Zafer Partisi'nin şekillendireceğini ifade eden Özdağ, “Biz 2023 seçimlerinde Türk siyasetini yeniden şekillendirecek bir atılımı temsil edeceğiz. Türk siyasi tarihine de Zafer Partisi'nin yapmış olduğu bu büyük hamle çok belirgin bir şekilde yazılacak. Biz makam mücadelesi vermiyoruz, vatan mücadelesi veriyoruz” dedi.

Özdağ, “Türkiye'de siyaseti belirleyen partilerden birisi haline geldik. Ortaya attığımız önerilerle, Türkiye için getirdiğimiz çözümlerle bizi görmemezlikten gelmeye özellikle çalışsalar bile belirli çevreler, Türk halkı ve Türk gençliği Zafer Partisi'nin sesini duydu. Her geçen gün de desteğini artırıyor” diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ’I ADAYI OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Özdağ, seçimlerde cumhurbaşkanı adayını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olarak açıklamış, 6’lı ittifakın Mansur Yavaş’ı aday göstermemesi durumunda Zafer Partisi olarak kendilerinin aday göstereceğini belirtmişti.

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde