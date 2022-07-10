Ümit Özdağ: Türk milleti açken yurt dışına yardım politikası siyasal ahlaksızlıktır
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın Uganda'ya yapılan kurban yardımı paylaşımına tepki gösteren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Türk milleti açken yurt dışına yardım politikası siyasal ahlaksızlıktır” ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Uganda'ya Kızılay tarafından yapılan kurban yardımını sosyal medya hesabından duyurdu. Kınık, söz konusu paylaşımında “Kurban gitmediğimiz coğrafyalardaki tanımadığımız insanlarla bizleri kardeş kılıyor. Kurban yakınlaştırıyor” ifadelerine yer verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kerem Kınık'ın paylaşımına, Türk vatandaşlarının durumunu hatırlatarak tepki gösterdi.
Kerem Kınık'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, “Kerem Kınık Uganda'da tanımadıklarına kurban dağıtacağın yerde Kızılay personelinin maaşlarına zam yapsaydın insanlar sürünmezdi. Türk milleti açken yurt dışına yardım politikası siyasal ahlaksızlıktır” ifadelerini kullandı.