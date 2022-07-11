Üniversiteler parti merkezine dönüştü

Üniversitelere rektör ataması AKP iktidarı boyunca tartışmaya neden oldu. Rektörlük koltuğu AKP’nin arka bahçesine dönüştü. Bu durumun son örneği Maltepe Üniversitesi’nde yaşandı.

Deniz AYHAN

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AKP'li eski milletvekilleri, milletvekili ya da belediye başkan adayları rektör koltuğuna oturtuluyor. AKP'li milletvekillerinin eşleri ya da kardeşleri de bu atamalardan nasipleniyor. Halen AKP'li 15 isim rektör olarak görev yapıyor. En son AKP eski milletvekili, Maltepe Belediye başkan adayı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Edibe Sözen, Maltepe Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

İŞTE O İSİMLER

AKP'nin milletvekili adayı Ömer Çomaklı, 2016'dan beri Atatürk Üniversitesi rektörü. AKP eski milletvekili, Cumhurbaşkanı'nın özel doktoru Cevdet Erdöl, 2016'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne atandı. AKP eski milletvekili Necdet Budak, Ege Üniversitesi Rektörü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne 2017 yılında atanan Mustafa Alişarlı, 2013'te AKP Samsun Terme Belediye başkan adayı olmuştu. AKP eski Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, 2018'de 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörü, AKP milletvekilli Öznur Çalık'ın kız kardeşi Aysun Karabulut. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne AKP Konya eski milletvekili Cem Zorlu getirildi. Kars Kafkas Üniversitesi'nde AKP Kars milletvekili adayı Hüsnü Kapu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, AKP Kütahya eski vekili Vural Kavuncu var. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde AKP Kayseri eski milletvekili Havva Talay Çalış'ın eşi Mustafa Çalış görevli. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 2019'dan beri AKP Van milletvekili adayı Hamdullah Şevli var.

Melih Bulu, affını istemişti

AKP'li 3 rektör görev süresinin sonuna geldi, biri görevinden alındı, biri de istifa etti. AKP İstanbul milletvekili adayı Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Büyük protestolar üzerine istifa etti. Bu göreve daha önce de AKP Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay'ın kardeşi Mehmed Özkan getirilmişti. 2018'de Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Suat Cebeci, AKP'den Sakarya milletvekili adayı olmuştu. AKP Ankara eski milletvekili Aşkın Asan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı da yapan Asan, en son Endonezya Büyükelçisi oldu. 2017 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne atanan AKP Şanlıurfa eski milletvekili Mazhar Bağlı, 2020 yılında görevinden alındı.