Ünlü orkestra şefinin ‘şantaj’ davası başladı

Ünlü orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam'ın tacizle suçlayan eski çalışanlarına açtığı şantaj davası görülmeye başlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Özlem Savut ve Serkan Günler katıldı. Duruşmada Emin Güven Yaşlıçam, eşi Zeynep Deniz Yaşlıçam ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tutuksuz sanık Özlem Savut suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek “Ben müşteki ya da müştekilere bizi işten atarsanız cinsel taciz suçu ile suçlarım, diğer sanık Serkan Güner’in ifadelerini desteklerim diye bir şey söylemedim. Taciz iddiaları nedeni ile Emin Güven hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum. Karakolda verdiğim ifademi tekrar ederim! dedi.

“KENDİSİ BANA VURMUŞTUM”

Tutuksuz sanık Serkan Güner mahkemedeki savunmasında daha önceki ifadesini tekrar ettiğini ve suçlamalarını kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Şantaj yapmadım. Bana aracı, telefonu ve sim kartını teslim etmem için noter tebligatı gelmedi. İşten çıkarıldığımı dahi bilmiyordum.

* İşe gittiğimde Deniz hanım evinin camından bana “Ne işin var burada, seni kovdum, çıkışını verdim. Git buradan polisi çağırırım” diye söyleyince işten çıkarıldığımı anladım.

* Bu araç zaten kapılarının önündeydi. Aracın anahtarını bıraktım. Telefonu ise Deniz hanım işe başladığımda hediye olarak vermişti. Sim kartı müştekilerin şirketine aittir.

* 7 yıldır ben kullanıyordum. Deniz hanım bana bağırınca kartı çıkarıp telefonu camdan içeri attım. Müştekiyi kasten yaralamadan, vurmadım. Kendisi bana vurmuştum.

* Buna ilişkin ses kaydı vardır. Beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Deniz Yaşlıçam’ın aldığı doktor raporuna ise sanık yapmadığını söyleyerek raporun sahte olduğunu iddia etti.

“SANIK SERKAN BANA YUMRUKLA VURDU”

Emin Güven Yaşlıçam ise duruşmada, “Sanıklar şantaj suçu işlemiştir. Sanık Serkan bana yumrukla vurmuştur. Çekilmesem belki de burnum kırılmıştı. Eşimin şirketinin kullandığı sanık Serkan’a teslim edilen aracı, telefonu ve sim kartı teslim etmemiştir. Sanıklardan şikayetçiyim” diye konuştu.

“SANIK SERKAN’IN KENDİSİNİ DARP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Duruşmada Zeynep Deniz Yaşlıçam ise sanıkların yalan ifadeler kullandığını söyleyerek “Evimizde şoför ve ev hizmetlisi olarak çalışan sanıkların birlikte yaşadıklarını, Serkan Güner’in eşi bana telefon ederek söylemiştir. Biz de takip ederek tespit ettik ve bu nedenle işlerine son verdik. Sanıklar bize iddianamede yazılı olan sözlerle şantaj yaptılar. Eve geldiğimde eşimin burnu kanıyordu, sorduğumda Serkan’ın kendisini darp ettiğini söyledi. O akşam eşimin burnu aşırı kanadı, ertesi gün sanık, eşimi hastaneye götürmüş. Serkan aracımızı, telefonu ve sim kartımızı işten ayrılınca vermedi. Bunun için noterden ihtar çektim. Serkan bana mesaj atarak anahtarın yerini söyleyip aracı bıraktığını söyledi. Telefonu hediye etmedim iş gereği verdim. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

Duruşmada müşteki avukatı, sanık Serkan Güner’in ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatı ise, 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ‘taciz’ dosyası ile bu dosya arasında irtibat olduğundan dosyaların birleştirilmesine karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Emin Güven Yaşlıçam hakkında yargılaması devam eden İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasının sonucunun beklenmesine karar verdi. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

“İNADINA ÇEKİYORSUNUZ”

Duruşma sonunda orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam, basın mensuplarına “İnadına çekiyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emin Güven Yaşlıçam ile Zeynep Deniz Yaşlıçam’ın, evlerinde şoför olarak çalışan Serkan Güner ve yardımcıları olarak çalışan Özlem Savut’un evlilik dışı ilişkilerini öğrenerek onları işten çıkarmak istediklerini söyledikleri anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede şüphelilere, Emin Güven Yaşlıçam tarafından işten çıkarılacakları sözlü olarak bildirilmesiyle şüpheli Serkan Güner’in müştekinin üzerine yürüyerek ekmeğiyle oynarsa kendisini mahvedeceği, Özlem Savut’a sarkıntılık yaptığını söyleyeceği, kendisini mahkemelerde süründüreceği ve Zeynep Deniz Yaşlıçam’a kendisi hakkında ‘çapkınlık yaptı’ diye söylemlerde bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, olayın akabinde Güner’in müştekiye kendisi hakkında orkestralara ‘tacizci’ diye mail atacağını, Özlem Savut’u kastederek birbirlerine şahitlik yapacaklarını söylediği ve müştekiyi yumrukladığı kaydedildi.

Şüpheli Güner’in aynı zamanda Zeynep Deniz Yaşlıçam’a ait olan şirket arabasını da iade etmeyerek müştekiyi aradığı ve kendisine işten çıkarıldıkları durumda şüpheli Savut’un taciz suçundan şikayetçi olacağını, kendisinin de şahitlik yapacağını söylediği belirtildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüphelilerin ‘şantaj’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, şüpheli Serkan Güner hakkında ise ayrıca ‘basit yaralama’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Johnson hükümetine destek vermeyen milletvekillerine şantaj iddiası