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Ünlü oyuncunun ailesi ölümden döndü

Ordu’nun Ünye ilçesinde BKM Mutfak oyuncularından Safa Sarı’nın babası ve kız kardeşi kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Ünlü oyuncunun ailesi ölümden döndü

Kayseri'den Trabzon'un Of ilçesine girmekte olan Halil Ömeroğlu idaresindeki otomobil, trafik ışıklarında tali yoldan karşıya geçmeye çalışan Fethi Sarı (57) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Halil Hacıömeroğlu'nun yanında bulunan annesi Emine Hacıömeroğlu ile diğer araçta bulunan Fethi Sarı ve yanında bulunan kızı Merve Sarı (32) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kontrol amaçlı Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan Fethi Sarı ve yanında bulunan kızı Merve Sarı'nın, Ünyeli BKM Mutfak Oyuncusu Safa Sarı'nın kız kardeşi ve babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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