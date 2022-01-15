Üsküdar Belediye Başkanlığı simit satın alıyor

Üsküdar Belediye Başkanlığı ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre simit satın alıyor.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

simit alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü – Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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