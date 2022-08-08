Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alıyor

Üsküdar Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi Resmî Gazete'de Yayım tarihinden 15 gün sonra

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…