Üzüm üreticileri Kılıçdaroğlu’na isyan etti!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadın üzüm üreticileri ve işçileri ile bağda bir araya geldi. Gelen zamlardan ve ürünlerini satamamaktan şikayet eden kadın üreticiler, "25 liradan mazot alıp ne yapabiliriz? 3 liraya üzüm sattık biz bu sene. Çöpe döküyoruz şu an. Her şeye zam geldi, bizim üzüme 5 senedir hiç bir zam gelmedi" diyerek yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

İlker KILIÇASLAN

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alaşehir’den sonraki durağı Sarıgöl ilçesi oldu.

Kılıçdaroğlu, Sarıgöl ilçesi girişindeki üzüm bağında kadın çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçi kadınlar, Kılıçdaroğlu’na simit ve çay ikram etti.

Çiftçiler Kılıçdaroğlu’na dertlerini şu şekilde anlattı:

*24 lira oldu mazot, elektrik yüzde 105 zamlandı diyorlar. Şartellere nasıl basacağız başkanım? Biz bunlarla nasıl üretim yapacağız? Üretiyoruz, satacak pazar bulamıyoruz.”

“Benim iki tane kızım var. Birisi üniversitede tıp okuyor, birisi de fen lisesinde okuyor. Ama günlük 130 lira yevmiye ile onu okutmaya çalışıyorum.

*Ben 50 kuruş pirim istiyorum. Ben gerçekten artık çiftçiliği burada yapmak istemiyorum. Ben devlet garantisi istiyorum. Benim malımı satmak için Hollandalı çiftçiyi dinlediğimde ben bağımı alıp Hollanda’ya gitmek istiyorum.

*Ben devletimden, ‘sen malını yetiştir, ben sana alıcı bulurum’ demesini istiyorum. Benim malımın iki pazar kapısı var. O da savaşa girdi. Bu yıl bakalım ne yapacağız? Bu yıl daha karanlık. Üretimde de duracağız.”

*Biz bu şartlarla mahsulümüzü yetiştiremeyiz. Gübre bin TL olmuş, 250 TL olan ilaç bin TL olmuş, mazot 25 lira olmuş. Biz şu an bağımızı sürüp, hazırlayamıyoruz.”

*25 liradan mazot alıp ne yapabiliriz? 3 liraya üzüm sattık biz bu sene. Çöpe döküyoruz şu an. Her şeye zam geldi, bizim üzüme 5 senedir hiç bir zam gelmedi.”

*Devlet bana destekleme veriyor. Ben destekleme istemiyorum. Benim üzümüme kiloda 50 kuruş verse beni kurtaracak. Gübre almakta zorlanıyoruz. Gübreler çok pahalı oldu. Çiftçilik ölüyor.”

*Geçen sene 100 liraya aldığımız bir bağ ilacı, bu sene oldu 300-400. Bu vatandaş nasıl bu bağda çalışır? Nasıl bu işçiliği yapar?

“SİZ ÜRETMEZSENİZ HEPİMİZ AÇ KALIRIZ”

Çiftçilere umutsuz olmamaları gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biraz sabredin bu sandık gelecek. Ben de arkadaşlarım da bütün çiftçilerin haklarını savunmak zorundayız. Siz üretmezseniz hepimiz aç kalırız. Sanmayın ki sadece siz dertlisiniz. Diğer bölgede çiftçilik yapanlar da aynı dertleri yaşıyor. Yeteri kadar çiftçiye destek verilmediği için, dışarıdan mercimeği getiriyoruz, nohudu getiriyoruz, canlı hayvanı getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin hükümeti yabancı çiftçiler için çalışıyor. Sizden tek şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın. Artık Türkiye’nin değişime ihtiyacı var.” dedi.

“KÖPRÜ GARANTİ PARALARI SİZDEN KESİYORLAR”

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde açılan Çanakkale Köprüsü’ne de değinen Kılıçdaroğlu, “Köprüden geçiş 200 lira. Siz ödüyorsunuz. Belki hayatınız boyunca o köprüden hiç geçmeyeceksiniz ama ödüyorsunuz. 3 milyar dolara mal olan şeye 90 milyar dolar para ödüyorlar. Bu parayı nasıl öder. Sizden kesiyorlar oraya ödüyorlar. Bunların tamamını düzelteceğiz. 6 parti bir araya geldik dedik ki, ‘bu memleketin düzelmeye ihtiyacı var’ Bu memlekette hak edenin, alın teri dökenin para kazanması lazım. Havadan birilerinin para kazanmaması lazım. Adaletin olmadığı yerde bütün bu adaletsizlikler olur. Bunların düzelmesi lazım.” şeklinde konuştu.

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