Vahap Seçer’den Akkuyu isyanı

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı büyük bir hızla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili sorunlar Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i de isyan ettirdi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı hızla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesinde yaşanan sorunlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

“HALK MAĞDUR”

Başkan Seçer'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Akkuyu Nükleer Santral inşaatı, bölgede alt yapı tamamlanmadan başlatıldı. Bölgede artan nüfus çevre sorunları yarattı, halk mağdur. Kucağımızda bulduğumuz sorunları aşmak için kamu kurumlarıyla İletişimde sıkıntılıyız. Sorunlar büyümeden yetkililere duyurumdur.”

Vahap Seçer, paylaşımında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarını etiketledi.

İlginizi Çekebilir Akkuyu'da yatak sayısı artırımı kabul edilmedi

İlginizi Çekebilir Akkuyu'da işçiler isyan etti: 4 kişilik odaları 8 kişiye çıkardılar