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Vali, Anadolu Yakası ve Boğaz çevresini uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımla İstanbulluları bugün yaşanacak kar yağışı konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr
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Vali, Anadolu Yakası ve Boğaz çevresini uyardı

Vali Yerlikaya’nın paylaşımına göre kar yağışı bu akşam saat 18.00’a kadar devam edecek, gece saatlerinde ise etkisini kaybedecek. Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde;

12.00–15.00
Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı

15.00–18.00
Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı

18.00–21.00
İl geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.

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