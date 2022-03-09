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Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul’a girişler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul’a girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yayınlanma: 23:34 - 09 Mart 2022 Güncellenme:
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Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul’a girişler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar fırtınası öncesi kentte alınan önlemleri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

“Meteorolojiden alınan son verilere göre, Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve  Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00’ten itibaren izin verilmeyecektir”

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