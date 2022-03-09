Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul’a girişler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul’a girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar fırtınası öncesi kentte alınan önlemleri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

“Meteorolojiden alınan son verilere göre, Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00’ten itibaren izin verilmeyecektir”

İlginizi Çekebilir Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: 21 il için kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir 37 ile uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın