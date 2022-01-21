Vali uyardı: Doğumu yakın olanlar şehre gelsin

Önceki gün başlayan ve önümüzdeki hafta da bölgeyi etkisi altına alacağı bildirilen yoğun kar yağışı, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da hayatı felç etmeye devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, doğum zamanı yaklaşanları kent merkezinde hastane ya da anlaşmalı otellerde misafir olarak konaklamaları konusunda uyardı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda Cumartesi gününden itibaren kar yağışı beklendiğini ve yağışın 1 hafta boyunca süreceğini belirtti. Gül paylaşımında, “Sevgili hemşerilerim, 22 Ocak cumartesiden itibaren bir hafta boyunca Gaziantep'e yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen” ifadelerini kullandı. Gül, doğum zamanı yaklaşanları kent merkezinde hastane ya da anlaşmalı otellerde misafir olarak konaklamaları konusunda uyardı.

DOĞUM YAPACAKLAR GELSİN

Vali Gül, cumartesi başlayacak yoğun kar yağışının özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkileyebileceğine de işaret ederek, “Kırsal mahallelerde yaşayan ve hafta sonu doğum yapacak hemşerilerimizi bugünden hastane veya otellerimizde misafir ediyoruz. Lütfen 112 aracılığıyla irtibata geçiniz” çağrısında bulundu.

KENT MERKEZİNDE ARA SOKAKLAR KAPALI

Gaziantep kent merkezinde ana arterler ulaşıma açılırken, mahalle aralarına hala kar temizleme araçlarının girmemesi yüzünden vatandaşlar bata çıka, bin bir güçlükle yürümeye çalışıyor. Başta Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Şahinbey olmak üzere birçok ilçede vatandaşlar sosyal medya üzerinden kapalı yol fotoğraflarıyla belediye başkanlarını görevi davet ediyor.

Şehir içi ulaşımın ise aksamalarda yürüdüğü kentte, Organize Sanayi Bölgesi'nin yollarının açılmaması nedeniyle işçiler yürüyerek ulaşımlarını sağlıyor. Emniyet Müdürlüğü'ne ait 6 TOMA da yolda kalan büyük tonajlı araçların kurtarılmasında görev alıyor. Kentteki elektrik kesintileri ise vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılaşıyor.

SAĞLIKÇILAR SEDYE İLE HASTA TAŞIYOR

Yolların tamamının açılmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinde de aksamalar yaşanıyor. Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık ekipleri, kapalı yollar nedeniyle yüzlerce çağrıya yetişmeye çalışıyor. Hastalar, sağlık görevlileri tarafından sedyelerle araçlara taşınarak sağlık merkezlerine götürülüyor.

Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, sosyal medya hesabından sedye ile hasta taşıyan sağlık görevlileri ile ambülans helikopterle sağlık merkezine ulaştırılan ve ambülans uçakla Ankara'ya sevk edilen hastaların görüntülerinin paylaşımını yapıp, “Her türlü zorluklara rağmen fedakarca çalışan 112 ve UMKE ekiplerimiz hakkınız ödenmez. Hava yolu da kapalı değil ya” mesajı verdi.

HİLVAN SUSUZ KALDI

Yoğun kış şartları Şanlıurfa'da da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çok sayıda köy yolunun kapalı olduğu ve elektrik sıkıntısının yaşandığı kente bağlı 45 bin nüfuslu Hilvan İlçesi'nde su kesintisi nedeniyle vatandaşlar tankerlerle taşınan suyla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Hilvan'daki bu sıkıntıyı, “Hilvan 45 bin nüfusa sahip ama sular akmıyor. Su ihtiyacı resimdeki gibi tankerler aracılığıyla gideriliyor. Kar yağışından dolayı köy yolları kapalı. Elektrik sıkıntısı var. Hilvanlı hemşerilerim böyle yönetilmeyi hak etmiyor” paylaşımı yaptı.

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