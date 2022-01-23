Valilik duyurdu! İzinli sayılacaklar

Yurt genelinde etkisi sürdüren kar yağışı sonrası valiliklerden art arda açıklamalar geldi. Pazartesi günü engelli ve hamile personellerin izinli sayılacağı belirtildi.

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Eskişehir'de soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle kamuda görevli engelli ve hamile personelin hafta başında idari izinli olacağı belirtildi.

Eskişehir Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılacaktır.”

TUNCELİ

Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları da trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

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