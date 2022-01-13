Valilik öğrenciyi cemaat yurdundan devlet yurduna geçirdi

Aile baskısıyla cemaat yurdunda kalan ve canına kıyan Enes Kara'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Gaziantep’te cemaat yurdunda kalan bir öğrencinin devlet yurduna taşınma isteği üzerine valilik harekete geçti.

Ahmet KAYA

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Elazığ'da ailesinin baskısıyla kaldığı cemaat yurdunun 7. katından atlayarak yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümünün ardından cemaat ve tarikat yurtlarının kapatılmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Gaziantep'te cemaat yurdunda kalan bir öğrencinin devlet yurduna taşınma isteği üzerine valilik harekete geçti.

ÇARESİZ VE YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkanı Hasan Şencan, sosyal medya hesabından, “Gaziantep'te üniversite okuyup, cemaat ve tarikat yurtlarında kalmak istemeyen öğrenci arkadaşlar bana DM'den ulaşabilirsiniz. Çaresiz ve yalnız değilsiniz” mesajı paylaştı. Bu mesajın ardından bir cemaat yurdunda kalan Gaziantep Üniversitesi öğrencisi B.D. Şencan ile irtibata geçti. Hasan Şencan da öğrencinin isteği ile ilgili olarak Vali Davut Gül'ü bilgilendirdi.

Bunun üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül'ün görevlendirdiği Valilik Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı da Şencan aracılığıyla devlet yurdunda kalmak isteyen öğrenciyle irtibata geçerek, devlet yurduna yerleştirilmesi için işlemleri başlattı.

Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkanı Hasan Şencan, öğrencinin devlet yurduna yerleştirilmesindeki ilgisinden dolayı Vali Davut Gül ve Özel Kalem çalışanı Emrah Yıldız'a sosyal medya hesabından teşekkür etti. Şencan mesajında, “Gençler, çaresiz ve yalnız değilsiniz” mesajını da bir kez daha vurguladı.

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