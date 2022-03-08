Valilik, Taksim’e metro seferlerini durdurdu
İBB iştiraki Mertro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." denildi.
İstanbul Valiliği (dün) 7 Mart’ta yaptığı basın açıklamaında, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ’20. Feminist Gece Yürüyüşü’nün yasaklandığı duyurmuştu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti avukatları aracılığıyla Kaymakamlığın aldığı yasak kararına yönelik yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurdu.