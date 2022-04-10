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Valilik uyardı: Uzak durun

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, eriyen kar sularının sel ve taşkınlara sebebiyet verebileceği belirtilerek, vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

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Valilik uyardı: Uzak durun

Düzce Valiliği’nden halka uyarı geldi. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Son günlerde ilimizde yaşanan yağışlar, havaların ısınması ve karların ani erimesiyle birlikte, akarsuların debisinin artması sonucunda oluşabilecek sel, taşkın, sebebiyle vatandaşlarımızın can güvenliği için akarsu ve dere yataklarından uzak durmaları rica olunur.”

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