Valilik yolda kalan 3 bin kişiyi misafirhane ve pansiyonlara yerleştirdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan tipi nedeniyle yollarda kalan yaklaşık 3 bin vatandaşın misafirhane ve pansiyonlara yerleştirdiklerini açıkladı. Vali Ayhan, "Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını özellikle istirham ediyoruz" dedi.

Orhan BOZKURT

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Sivas’ta etkisini sürdüren tipi nedeniyle yollarda kalan yaklaşık 3 bin vatandaşı kentteki misafirhane ve pansiyonlarda misafir ettiklerini söyledi. Dün geceden beri devam eden kar yağışı Sivas’ı, Kayseri, Erzincan, Tokat ve Malatya’ya bağlayan yollarda şiddetli tipiye dönüştü. İlçelerde de etkisini artıran tipi nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası kuruldu.

Kriz masasının başkanlığını yapan Vali Salih Ayhan, kentteki tüm kurum müdürleri ve kaymakamlarla toplantı düzenledi. Vali Ayhan, Sivas’ın çevre illerle bağlantısını sağlayan karayollarında ulaşımın durduğunu ve tipinin ilçelerde de etkisi sürdürdüğünü bildirdi.

Vali Ayhan, “Şuan ilimizde çok yoğun bir kar yağışı olmasa da tipi ve fırtınadan dolayı bir çok nokta kapanmış durumda. Gürün-Pınarbaşı arası, Kangal-Sivas arası, Kangal-Gürün arası, Kızıldağ geçidi, Çamlıbel mevkii, Ulaş-Sivas arası kapalı vaziyette. Şu anda 200 araç ile yaklaşık 3 bin vatandaşımızı, il ve ilçelerimizdeki kurum misafirhanesi ve pansiyonlarda misafir ediyoruz. Yollarda kalan hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz” dedi.

“ZORUNLU OLMADIÇA YOLA ÇIKMAYIN”

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas’ta ilgili tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu anlatan Vali Ayhan, “Hayat normale dönene kadar ekiplerimiz sahada olacak. Şu anda yol açmaktan öte acil durumlar önceliğimiz olacak. Çünkü ana arterlerimizi açmak için sürekli çalışıyoruz ama tipi devam ettiği için çalışmalar zorlaşıyor. Vatandaşlarımızın da yetkililerin önerilerine, isteklerine ve talimatlarına uymalarını istiyoruz. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Tüm kurumlarımız 7/24 teyakkuz halinde” diye konuştu.

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 24 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan bütünleme sınavlarının da 31 Ocak Pazartesi tarihine ertelendiği duyuruldu.

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