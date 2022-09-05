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Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Gürpınar ilçesinde saat 11.49'da Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşanan deprem korkuttu. Meydana gelen deprem ilk belirlemelere göre yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.
SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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