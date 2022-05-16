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Van’da operasyon: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesinde icra edilen iç güvenlik operasyonunda tespit edilen mağarada 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, mühimmat, örgütsel döküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.

Yayınlanma: 09:07 - 16 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Van’da operasyon: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu dün Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında iç güvenlik operasyonu düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen mağarada; havan mühimmatı, 150 kilo amonyum nitrat, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, el telsizi, 180 metre kablo, 6 akü, 3 jenaratör, 22 pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi; emniyetli olarak imha edildi.

Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği de belirtildi. (DHA)

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