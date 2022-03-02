Vatandaş için dışarıda 1 tabak yemek hayal oldu

Ekonomik krizi en derinden hisseden vatandaşlar için artık dışarıda yemek yemek neredeyse hayal oldu. Çünkü artan hayat pahalılığının en çok hissedildiği yerlerden birisi de mutfak oldu. Halk son çare olarak porsiyonlarını küçültmeye gitti.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

2021 yılında peş peşe gelen rekor zamlar yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor.

İğneden ipliğe her şeye zam gelirken, özellikle gıda ürünlerindeki yüksek fiyat artışları vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Öyle ki dar gelirli yurttaşlar artık temel gıda ürünlerini bile alamıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar için dışarıda yemek yemek de hayal oldu.

Kendi deyişiyle, “ucuza kaçmaya” çalışan vatandaş dışarıda ailesiyle vakit geçirmeye, eğlenmeye hasret kaldı. Esnaf da bu durumdan bir hayli etkilendi, satışları yarı yarıya düştü.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Beşiktaş’ta vatandaşa mikrofon uzattı, “Son dönemde porsiyonlarınızı küçültmek zorunda kaldınız mı? Neden? Ne zamandan beri?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“DIŞARIDA YEMEK YEMENİN NE KADAR LÜKS OLDUĞUNU FARK ETTİM”

Barış Savran: “Hayır, kesinlikle yiyemiyorum. Çünkü fiyatlar aşırı arttı. Porsiyon küçültmedim ama artık evde kendi yemeğimi kendim yapmayı tercih ediyorum. Ucuza kaçmaya çalışıyorum, dışarıda yemeyi tercih etmiyorum şu sıralar. Özellikle bu senenin başından beri fiyatlar çok fark etti. Dışarıda yemek yemenin ne kadar lüks bir durum olduğunu bu sene çok iyi fark ettim.”

“ÖNCEDEN SOSYAL HAYATA YANSIYORDU ŞİMDİ DİREKT MUTFAĞA YANSIDI”

Musa Çelikkılıç: “Enflasyon artışlarından dolayı dışarıda yemek yiyemiyoruz. Porsiyonu küçültmeye gitmemiz gerekiyordu çünkü mutfak maliyetlerini karşılayacak durumda değiliz. Aslında 3-4 senedir böyle bir durum var ama bu sene döviz kriziyle beraber daha bir ayyuka çıktı. Önceden sosyal hayata yansıyordu, şimdi direkt mutfağa yansıdı. Üniversite ilk sınıftayken gayet rahat bir şekilde yaşadığımı fark ettim.”

“ARTIK İYİCE İŞİN TADINI KAÇIRDILAR”

Osman Ünlüova: “Emekliyiz, geçinemiyoruz. Artık iyice işin tadını kaçırdılar… Son zamlarla artık çok mağdur duruma düştük. (Porsiyon küçültmeye başladınız mı?) Zaten yiyemiyoruz ki, nasıl küçültelim? Alamıyoruz.”

“MARKETE GİTTİĞİMİZDE DE AYNI FİYATLARLA KARŞILAŞIYORUZ”

Serhat Uysal: “Hayır yiyemiyorum. Çünkü fiyatlar çok yükseldi. Dolar krizinden beri böyle bir sorunla karşı karşıyayım. Evde kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama aynı şeye denk geliyor. Çünkü markete gittiğimizde de aynı fiyatlarla karşılaşıyoruz. O yüzden durum kötüye gidiyor… Porsiyon küçültmek zorunda kaldım.”

“İNSANLAR EN UCUZA BULABİLDİĞİ ŞEYİ YEMEYE ÇALIŞIYOR”

İbrahim Yıldız: “Dışarıda eskisi kadar yiyemiyorsun, mecbur evde yiyorsun. Çünkü geçim zorluğundan dolayı artık herkes en ucuza bulabildiği şeyi yemeye çalışıyor. İnsanlar mecburiyetten porsiyon küçültmeye gidiyor. Her şeyin fiyatı arttığı için daha az şeyle karnını doyurmaya çalışıyor insanlar.”

“PİYASANIN ALLAK BULLAK OLMASI HERKESE YANSIDI”

Döner ustası Cengiz Taşdemir: “Son dönemde vatandaşlar porsiyonlarını küçülmeye başladı. 100 gram yiyeceğine 50 gram yiyor. Porsiyon döner yiyeceğine sandviç döner yiyor. Vatandaş ister istemez porsiyonlarını azaltmak zorunda kaldı. Son 1-2 aydır böyle. Piyasanın allak bullak olması herkese yansıdı. Sokaklarda kimse yok, bomboş. İş yok. Milletin cebinde para olmazsa biz de böyle bekleriz… Bizde şu an satışlar ortalama yüzde 40 düştü. Bundan 3 ay önceki işlerimizin yüzde 40'ı şu anda yok. Normalde dükkanın önünde sıra olurdu, burası tarihi bir yer, 50 senelik. Döner bitene kadar sıra olurdu ama şu anda kimse yok.”

“PORSİYON KÜÇÜLTME DEĞİL, PORSİYON DAHİ BULAMIYOR İNSANLAR”

Köfteci Sedat Bey: “Porsiyonu küçültmek bir yana, son dönemde artık vatandaşlar köfte yiyemiyor. Özellikle aile müşterilerinde bunu çok görüyoruz. Eskiden ailecek gelen insanlar şimdi ancak tek başlarına gelebiliyorlar ya da hiç gelemiyorlar. Porsiyon küçültme değil, porsiyon dahi bulamıyor insanlar. Ekonomik koşulların ağırlığı insanları da dışarıda yemek yeme konusunda çekingenliğe itiyor. Özellikle 2022’nin başlarından itibaren daha çok hissettirmeye başladı kendini. Elektriğe, doğalgaza gelen zamlar, enflasyonun açıklanan rakamın çok üzerinde olması, vatandaşları harcama konusunda belirli bir titizliğe itti. Biz Ocak’tan beri bunu çok hissediyoruz. İnsanlar evde yiyorlar artık. Dışarda kolay kolay bir şey yiyemiyorlar.”

“ÖNCEDEN 1.5 PORSİYON ALAN ŞİMDİ 1 PORSİYON ALIYOR”

Pilavcı Yılmaz Aslan: “Şu an daha ekonomik olanları tercih edenler var. Herkes bütçesine göre hareket ediyor. Bazı müşterilerimiz önceden 1.5 porisyon alıyorken şimdi 1 porsiyona indirdiler.”

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